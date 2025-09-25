Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Už auklių prižiūrimus vaikus pasiūlyta mokėti kompensacijas ir studijuojantiems tėvams

2025-09-25 14:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 14:47

Seimas svarstys siūlymą suteikti galimybę ir studijuojantiems tėvams gauti kompensacines išmokas už auklių prižiūrimus vaikus.

Vilnius. ELTA / Jonas Balčiūnas

Seimas svarstys siūlymą suteikti galimybę ir studijuojantiems tėvams gauti kompensacines išmokas už auklių prižiūrimus vaikus.

0

Už tai numatančias Seimo vicepirmininkės „valstietės“ Aušrinės Norkienės pateiktas įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 88 Seimo nariai, niekas nebuvo buvo prieš, 7 parlamentarai susilaikė. Artimiausiu metu projektas keliaus į Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą, o plenarinėje salėje jis vėl bus svarstomas lapkričio 26 d. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei Seimas pritartų, kompensacinė išmoka, siekianti 364 eurų, taptų prieinama ir toms šeimoms, kuriose vienas iš tėvų studijuoja ar mokosi profesinėje mokykloje, o kitas – dirba.

A. Norkienė tikisi, kad tokie pokyčiai užtikrins didesnį socialinį teisingumą, panaikins šiuo metu egzistuojančią nelygybę tarp studijuojančių ir dirbančių tėvų. 

„Studijuojantys tėvai patiria tokias pačias vaiko priežiūros išlaidas, todėl jiems turėtų būti sudarytos lygiai tokios pačios galimybės gauti kompensacines išmokas kaip ir dirbančioms šeimoms“, – sako projektą parengusi A. Norkienė. 

Be to, jos nuomone, pakeitimas padės jaunoms šeimoms lengviau derinti vaikų auginimą su mokslu, skatins neprarasti galimybės tęsti studijas ar įgyti profesiją.

Šiuo metu kompensacinė išmoka skiriama tik tuo atveju, jei abu vaiko tėvai, gyvenantys kartu, dirba arba verčiasi savarankiška veikla (išskyrus asmenis, kuriems nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis).

Pasak A. Norkienės, priėmus įstatymo pataisas, išmokų gavėjų ratas išsiplės, tačiau tai nebūtų didelė finansinė našta biudžetui. 

Kaip ELTA jau skelbė, nuo šių metų įsigaliojo kadenciją baigusio Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen inicijuotos įstatymo pataisos, leidžiančios tėvams už auklių prižiūrimus vaikus gauti 364 eurų siekiančią kompensacinę išmoką.

Pagal naują reguliavimą, vaikų tėvai ar globėjai gali gauti 5,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį kompensacinę išmoką už auklių prižiūrimus ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

2025 m. BSI dydis – 70 eurų, išmokos dydis – 364 eurai.

Išmoka skiriama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko darželio ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės, dirbančios pagal individualios veiklos pažymą ar darbo sutartį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, ši išmoka populiariausia Vilniuje ir Kaune. 

