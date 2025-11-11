Lukašenkos gudrybė dėl įkalintų vilkikų: ne tik reikalauja sumokėti, bet sumokėjusiems gresia baudos

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuva laukia atsakymo iš Minsko
Vakar Lietuva nusprendė trečią kartą kreiptis į baltarusius ir prašyti, kad šie išleistų Baltarusioje likusius Lietuvos firmų vilkikus. Nors prieš tai du tokius prašymus A. Lukašenkos režimas atmetė.
„Ką tik kalbėjau su VSAT vadu, tas prašymas, ar ne prašymas, paklausimas parašytas, kuriame prašoma atidaryti evakuacinius pravažiavimus, kaip mes ir prašėme dviejuose punktuose, tai mes atsakymo, kol kas, šiandien neturime“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Ir nors oficialaus atsakymo dar nėra, bet Lukašenkos spaudos tarnyba jau išplatino žinią, kad Baltarusijos diktatorius nurodė savo užsienio reikalų ministrui pradėti derybas su Lietuva.
„Kokį kompromisą mes jiems pasiūlėme? Na, jūs klauskite tai, kas pasiūlė, šiuo atveju Vidaus reikalų ministras ėmėsi tam tikros iniciatyvos, aš nežinau apie jokį kompromisą, kuris galėjo būti pasiūlytas“, – tikino Prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Tačiau V. Kondratovičius derybomis tai nelinkęs vadinti.
„Galbūt ne derybos čia, galbūt kaip tokie... Tokie galbūt organizavimo klausimai sprendžiami pasienio punktų darbo. Kokiame režime veikia pasienio punktas, buvo pasiūlytas iš mūsų pusės toks režimas, kol kas atsakymo nėra“, – teigė vidaus reikalų ministras.
Kategoriškas derybų klausimu ir G. Nausėda. Mūsų politikai iki galo nepasako, kuo trečiasis mūsų prašymas baltarusiams skiriasi nuo pirmų dviejų, kuriuos Minskas atmetė. Vis tik prezidentūra laikosi pozicijos, kad derėtis su Lukašenka negalima.
„Mes matėme ir daugelio Europos Sąjungos lyderių pasikalbėjimus su V. Putinu telefonu. Ką davė šitie pasikalbėjimai? Ką davė tas keliaklupsčiavimas arba mėginimas prisiderinti? Davė tiktai saviapgaulę, kuri vėliau tik lemdavo dar didesnes problemas“, – sakė Lietuvos prezidentas.
Bet akivaizdu, jog Lietuvos Vyriausybė dabar tarsi aklavietėje – derėtis su Lukašenka nedrįsta, bet krizės išspręsti taip pat nepavyksta.
„Nuo „Ryanair“ lėktuvo užgrobimo iki nelegalios migracijos krizės, mes turime reikalą su tokiu režimu, kuris ieško visokių būdų, kaip destabilizuoti čia situaciją. Ir šiuo atveju susiduriame su tokia tikrai netipine ir dinamiškai besikeičiančia situacija“, – teigė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba.
Baltarusijoje tebėra apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų
Lietuva pasienio punktus uždarė, kaip atsaką dėl į mūsų šalį leidžiamų kontrabandinių balionų. Bet Vyriausybinė komisija nepagalvojo, kad teks spręsti, ką daryti su įstrigusiais lietuviškais vilkikais. Jų Baltarusijoje yra virš tūkstančio.
„Be jokios abejonės, mes neturėtume vieni mėginti konfliktuoti su Baltarusija ir mes turime įveiklinti tarptautinę bendruomenę, tą padarėme iš pat pradžių. Tiek NATO lygiu, tiek Europos Komisijos, tiek Europos Vadovų Tarybos prezidento lygiu atėjo žinutės apie solidarumą“, – dėstė G. Nausėda.
Bet būtent vieni šiuo metu ir esame konflikte su Lukašenka. Nors solidarumo žodžių ir sulaukėme, bet lenkai planuoja artimiausiu metu atidaryti kelis pasienio punktus su Baltarusija, latviai irgi nesekė mūsų pavyzdžiu ir turimo veikiančio punkto neuždarė.
Vyriausybė sulaukia kritikos jau ir iš pačių vežėjų. Jie nors ir žinojo, kad Baltarusija yra rizikinga šalis, bet vis tiek nusprendė joje dirbti. O dabar reikalauja, kad Vyriausybė kompensuotų patirtus nuostolius. Maža to, vežėjai reikalauja, kad būtų atidarytas bent vienas pasienio punktas ir net pareikalavo, kad būtų atkurti diplomatiniai santykiai su Lukašenkos režimu.
„Norėtųsi, kad iš tikrųjų mes nesiskaldytume viduje, ko siekia ir režimas“, – teigė R. Dilba.
Be to, paaiškėjo ir dar viena A. Lukašenkos gudrybė – vakar jis pasakė, kad Lietuvos firmoms už vilkikų stovėjimą teks mokėti neadekvačias sumas, bet paaiškėjo, kad įmokos turi būti mokamos ir Vakarų sankcionuotai įmonei.
Tai reiškia, kad lietuvių firmos galėtų sulaukti nuobaudų už sankcijų nesilaikymą. O jei pinigų nemokės, A. Lukašenkos režimas vilkikus gali tiesiog konfiskuoti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Yra geras posakis : jei tu manai , kad man moki , tai galvok , kad aš dirbu .