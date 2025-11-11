Vežėjai reikalauja imtis veiksmų, sprendžiant Baltarusijoje įstrigusių vilkikų krizę

Asociacija teigia, kad Ministrų kabineto sprendimas uždaryti pasienio punktus su Baltarusija tapo sunkia ekonomine blokada Lietuvos vežėjams.
„Šiandien tūkstančiai įmonių netenka milijoninių sumų, o tūkstančiai vilkikų tebėra įstrigę Baltarusijoje“, – pranešime pabrėžė „Linava“.
Asociacija taip pat pažymi, kad Baltarusijos sprendimas taikyti 120 eurų per parą mokestį ir grasinti transporto priemonių konfiskavimu prieštarauja tarptautinei teisei, tačiau Lietuvos institucijos turi prisiimti atsakomybę už tai, kad šie vilkikai ten liko.
Todėl vežėjai ragina Vyriausybę atidaryti bent vieną pasienio kontrolės punktą bei užtikrinti vežėjų turto apsaugą ir evakuaciją iš Baltarusijos teritorijos. Taip pat, pasak jų, būtina parengti kompensavimo mechanizmą nuostolius patyrusioms įmonėms.
Be to, asociacija pažymi, kad valdžia turi imtis sprendimo, kuris atskirtų Kaliningrado tranzitą nuo Baltarusijos srautų, nustatant atskirą pasienio kontrolės punktą, kad šie srautai netrukdytų Lietuvos–Baltarusijos vežėjų eismui.
„Linavos“ duomenis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar yra apie 4,5 tūkst. Lietuvos įmonių vilkikų ir puspriekabių, iš kurių dalis priverstinai perkelta į mokamas aikšteles Katlovkos rajone.
