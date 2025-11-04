 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Linavai“ raginant atverti sieną su Baltarusija premjerė sako, kad to nebus

2025-11-04 15:33 / šaltinis: BNS
2025-11-04 15:33

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentui Olegui Tarasovui teigiant, kad vienintelis būdas išspręsti Baltarusijoje įstrigusių maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų problemą – atverti mėnesiui uždarytą sieną su Baltarusija, premjerė Inga Ruginienė pabrėžia, jog sprendimų ieškoma, tačiau siena nebus atidaryta.

„Linava“ (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

3

„Šiai dienai ieškome sprendimo. Žinau, kad vidaus reikalų ministras turi papildomą posėdį dėl to, tai mes turime kaip Vyriausybė priimti sprendimą ir leisti tam tikriems mūsų lietuvių vilkikams sugrįžti į Lietuvą. Bet siena nebus atidaryta“, – antradienį žurnalistams Baisogaloje sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Linava“ antradienį dar kartą kreipėsi į premjerę prašydama skubiai spręsti situaciją Lietuvai praėjusią savaitę nusprendus mėnesiui uždaryti du likusius pasienio punktus su Baltarusija.  

Anot O. Tarasovo, asociacija iki dabar nėra sulaukusi atsakymo, nors į Vyriausybę kreipėsi jau praėjusią savaitę: „Neatsiuntė jokio nei kvietimo susitikti, jokio nesulaukėme atsakymo.“

Pasak jo, vienintelis šios situacijos sprendimas yra vėl atidaryti pasienio punktus.

„Kitokių sprendimų nėra, juk oru mes tų vilkikų nesusigrąžinsime, todėl jie gali grįžti tik per Lietuvos–Baltarusijos pasienį. Baltarusija priėmė atsakomąsias priemones, pagal kurias mes negalime išvažiuoti per kitus pasienio punktus. Todėl šiuo metu mes galime grąžinti mūsų turtą tik per vienintelį Medininkų postą“, – antradienį BNS teigė „Linavos“ viceprezidentas.

Neatidarius sienos reikės 50 parų vilkikams grįžti į Lietuvą 

Pasak O. Tarasovo, šiuo metu Baltarusijos pasienyje yra apie 1,8 tūkst. transporto priemonių – po 900 vilkikų ir puspriekabių. Visoje šalyje įstrigę apie 2 tūkst. vilkikų ir 3 tūkst. puspriekabių.

„Ten įstrigusiems maždaug 2 tūkst. vairuotojų nėra ką veikti, nes jie laukia sprendimo, sėdi kabinose ir praktiškai jie nedalyvauja ūkinėje veikloje. Mums sako, kad jie gali grįžti į Lietuvą, į darbo vietas. O kam jie mums čia reikalingi Lietuvoj, jeigu jų darbo įrankiai yra dabar Baltarusijoj?“, – BNS pasakojo „Linavos“ viceprezidentas.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba pirmadienį BNS teigė, kad į Lietuvą grįžta pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką tai galintys daryti vilkikai, o per pastarąsias tris paras per Medininkų postą grįžo po maždaug 90 krovininių automobilių. 

O. Tarasovo teigimu, iš grįžtančiųjų maždaug 60 trečiųjų šalių vilkikų veža krovinius tranzitu į Kaliningradą, o lietuviškų – tik apie trečdalį – jų per parą grįžta apie 30. 

„Jeigu apie 2 tūkst vilkikų yra užstrigę Baltarusijoje ir per parą grįš po 40 mašinų, tai išeina, kad reikia 50 parų, jog vilkikai grįžtų. Tai gal verta tada atidaryti Šalčininkus, kad nors padvigubinti tą pravažiavimą?“ – sakė O. Tarasovas.

Anot jo, situaciją apsunkina Minsko sprendimas uždrausti Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų vilkikų judėjimą Baltarusijoje, todėl alternatyvūs maršrutai per kitus pasienio punktus yra neįmanomi.

„Pasienio punkte Šalčininkai–Benekainys iš Baltarusijos pusės šiuo metu stovi 439 vilkikai, kurių dauguma yra iš Lietuvos (...), jiems nėra sprendimo kaip grįžti, nes lietuviškos registracijos mašinoms negalima važiuoti per Baltarusiją“, – teigė „Linavos“ viceprezidentas.

„Linavos“ duomenimis, Europos–Azijos transporto paslaugų rinkoje dalyvauja apie 7 tūkst. Lietuvos įmonių vilkikų, o dėl  susidariusios situacijos vien per mėnesį vežėjai gali prarasti apie 70 mln. eurų pajamų.

indeliai.lt

