  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vežėjai piktinasi LTSA: dėl sistemų atnaujinimo paralyžiuotas darbas, patiriami nuostoliai

2025-09-08 12:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 12:01

Lietuvos transporto sektoriuje – didelė įtampa. Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) sprendimo beveik dviem savaitėms išjungti pagrindines informacines sistemas, vežėjų asociacija LINAVA skelbia apie chaosą ir paralyžiuotą veiklą. Tuo tarpu LTSA teigia, kad tai buvo būtinas žingsnis pereinant prie naujos „eLTSA“ sistemos, kuri darbą pradeda būtent šiandien, rugsėjo 8-ąją.

Vežėjai (Teodoras Biliūnas/Fotobankas)

Lietuvos transporto sektoriuje – didelė įtampa. Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) sprendimo beveik dviem savaitėms išjungti pagrindines informacines sistemas, vežėjų asociacija LINAVA skelbia apie chaosą ir paralyžiuotą veiklą. Tuo tarpu LTSA teigia, kad tai buvo būtinas žingsnis pereinant prie naujos „eLTSA“ sistemos, kuri darbą pradeda būtent šiandien, rugsėjo 8-ąją.

0

Pasak LINAVA prezidento Erlando Mikėno, nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 7 d. trukęs sistemų išjungimas visiškai sustabdė vairuotojų dokumentų keitimą ir pavojingų krovinių vežimo (ADR) egzaminus.

„Faktas paprastas – mūsų narių darbuotojai negali laikyti egzaminų, negali pasikeisti dokumentų, o įmonės priverstos stabdyti darbus. Negalime tapti jų techninių eksperimentų įkaitais. Paslaugos turi būti prieinamos be pertraukų“, – piktinosi E. Mikėnas.

Pati LTSA pranešė, kad sistemų išjungimas buvo būtinas norint perkelti duomenis į naują, modernesnę elektroninių paslaugų svetainę „eLTSA“. Anot administracijos, šis atnaujinimas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų pagerinti paslaugų kokybę.

Pereinamuoju laikotarpiu vežėjai buvo kviečiami kreiptis tiesiogiai telefonu ar el. paštu, o kiekvieną atvejį žadėta spręsti individualiai.

Ar daugiau nei savaitę trukęs paralyžius buvo pateisinamas, paaiškės artimiausiu metu, kai vežėjai pradės naudotis naująja „eLTSA“ sistema.

