Vežėjai piktinasi LTSA: dėl sistemų atnaujinimo paralyžiuotas darbas, patiriami nuostoliai

Pasak LINAVA prezidento Erlando Mikėno, nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 7 d. trukęs sistemų išjungimas visiškai sustabdė vairuotojų dokumentų keitimą ir pavojingų krovinių vežimo (ADR) egzaminus.
„Faktas paprastas – mūsų narių darbuotojai negali laikyti egzaminų, negali pasikeisti dokumentų, o įmonės priverstos stabdyti darbus. Negalime tapti jų techninių eksperimentų įkaitais. Paslaugos turi būti prieinamos be pertraukų“, – piktinosi E. Mikėnas.
Pati LTSA pranešė, kad sistemų išjungimas buvo būtinas norint perkelti duomenis į naują, modernesnę elektroninių paslaugų svetainę „eLTSA“. Anot administracijos, šis atnaujinimas ilgalaikėje perspektyvoje turėtų pagerinti paslaugų kokybę.
Pereinamuoju laikotarpiu vežėjai buvo kviečiami kreiptis tiesiogiai telefonu ar el. paštu, o kiekvieną atvejį žadėta spręsti individualiai.
Ar daugiau nei savaitę trukęs paralyžius buvo pateisinamas, paaiškės artimiausiu metu, kai vežėjai pradės naudotis naująja „eLTSA“ sistema.
