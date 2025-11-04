 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusija skundžiasi JT: Lenkija, Lietuva ir Latvija esą pažeidžia žmogaus teises uždarydamos sienas

2025-11-04 14:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 14:58

Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Igoris Sekreta kreipėsi į Jungtinių Tautų vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą, skųsdamasis dėl Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienų su Baltarusija uždarymo. Minskas teigia, kad tokiu būdu Europos Sąjunga esą pažeidžia žmogaus teises ir riboja laisvą judėjimą.

Baltarusija skundžiasi JT: Lenkija, Lietuva ir Latvija esą pažeidžia žmogaus teises uždarydamos sienas (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Igoris Sekreta kreipėsi į Jungtinių Tautų vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą, skųsdamasis dėl Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienų su Baltarusija uždarymo. Minskas teigia, kad tokiu būdu Europos Sąjunga esą pažeidžia žmogaus teises ir riboja laisvą judėjimą.

REKLAMA
6

Tema apie „skandalingus pažeidimus“, susijusius su kai kurių Europos Sąjungos valstybių sienų su Baltarusija uždarymu, buvo aptarta Baltarusijos užsienio reikalų viceministro I. Sekretos ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Volkerio Turko susitikime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad „pokalbio dalyviai apsikeitė nuomonėmis apie pasaulines tendencijas užtikrinant sąlygas žmogaus teisių įgyvendinimui, skelbia „Zerkalo“.

REKLAMA
REKLAMA

Skundėsi dėl Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sprendimo uždaryti sienas

„Baltarusijos diplomatas atkreipė vyriausiojo komisaro dėmesį į padėties pablogėjimą kai kuriose Europos Sąjungos šalyse bei į akivaizdžius pažeidimus, susijusius su Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienų uždarymu. Buvo pabrėžta, kad svarbu, jog JT kritiškai ir objektyviai vertintų žmogaus teisių pažeidimus Vakarų šalyse“, – teigiama Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

REKLAMA

I. Sekreta taip pat „pabrėžė Baltarusijos pusės pasirengimą nepolitizuotam bendradarbiavimui“ su OHCHR ir pakartojo kvietimą vyriausiajam komisarui apsilankyti Baltarusijoje.

Be V. Turko, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras susitiko ir su Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) generalinio direktoriaus pavaduotoja, regionine direktore Europai ir Centrinei Azijai Beate Andress.

„Pokalbio dalyviai apsikeitė nuomonėmis dėl kelių klausimų, susijusių su politiškai šališkais požiūriais, kuriuos kai kurios Vakarų šalys ir tarptautinės profesinių sąjungų organizacijos taiko Baltarusijos atžvilgiu. Viceministras pabrėžė, kad svarbu atkurti visapusišką visų TDO institucijų bendradarbiavimą su Baltarusijos partneriais pragmatiniu ir nepolitizuotu pagrindu“, – nurodė Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
chacha
chacha
2025-11-04 15:09
sako šalis, kuri laiko 1200+ politinių kalinių
ir sako šalis kuriai ''sankcijos į naudą''
Atsakyti
Qwerty
Qwerty
2025-11-04 15:15
Nuo tokiu glusiu ne tik atsitverti, bet Kinu Siena pastatyt reiktu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų