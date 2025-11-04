Baltarusija skundžiasi JT: Lenkija, Lietuva ir Latvija esą pažeidžia žmogaus teises uždarydamos sienas

Tema apie „skandalingus pažeidimus“, susijusius su kai kurių Europos Sąjungos valstybių sienų su Baltarusija uždarymu, buvo aptarta Baltarusijos užsienio reikalų viceministro I. Sekretos ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Volkerio Turko susitikime.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad „pokalbio dalyviai apsikeitė nuomonėmis apie pasaulines tendencijas užtikrinant sąlygas žmogaus teisių įgyvendinimui, skelbia „Zerkalo“.
Skundėsi dėl Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sprendimo uždaryti sienas
„Baltarusijos diplomatas atkreipė vyriausiojo komisaro dėmesį į padėties pablogėjimą kai kuriose Europos Sąjungos šalyse bei į akivaizdžius pažeidimus, susijusius su Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienų uždarymu. Buvo pabrėžta, kad svarbu, jog JT kritiškai ir objektyviai vertintų žmogaus teisių pažeidimus Vakarų šalyse“, – teigiama Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.
I. Sekreta taip pat „pabrėžė Baltarusijos pusės pasirengimą nepolitizuotam bendradarbiavimui“ su OHCHR ir pakartojo kvietimą vyriausiajam komisarui apsilankyti Baltarusijoje.
Be V. Turko, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras susitiko ir su Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) generalinio direktoriaus pavaduotoja, regionine direktore Europai ir Centrinei Azijai Beate Andress.
„Pokalbio dalyviai apsikeitė nuomonėmis dėl kelių klausimų, susijusių su politiškai šališkais požiūriais, kuriuos kai kurios Vakarų šalys ir tarptautinės profesinių sąjungų organizacijos taiko Baltarusijos atžvilgiu. Viceministras pabrėžė, kad svarbu atkurti visapusišką visų TDO institucijų bendradarbiavimą su Baltarusijos partneriais pragmatiniu ir nepolitizuotu pagrindu“, – nurodė Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija.
