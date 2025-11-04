Baltarusija suaktyvėjo: fiksuotas didžiausias migrantų antplūdis per pusmetį

„Baltarusija sustiprino pastangas destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse. Spalio mėnesį Lietuva užfiksavo didžiausią bandymų neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos teritorijos skaičių per pastaruosius šešis mėnesius – 275, iš kurių beveik pusė įvyko per paskutines penkias mėnesio dienas“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Šuolis buvo užfiksuotas iš karto po to, kai Vilnius, reaguodamas į masinius skraidyklių paleidimus iš Baltarusijos, kuriomis gabenamos kontrabandinės cigaretės, uždarė kelis pasienio kontrolės punktus. Lietuvos vyriausybė šiuos incidentus pavadino hibridine ataka. Per pastaruosius 10 mėnesių Lietuvos pasieniečiai jau sustabdė daugiau nei 41 tūkst. neteisėtų atvykėlių – 20 proc. daugiau nei pernai; tai liudija, kad Minskas sąmoningai naudoja migrantus kaip priemonę spausti Europos Sąjungą.
Kovos su dezinformacija centras nurodė, kad Baltarusijos veiksmai visiškai atitinka Rusijos interesus. Dabartinis Baltarusijos veiklos suaktyvėjimas yra dalis koordinuoto, daugiasluoksnio hibridinio karo, kurį Minskas ir Maskva vykdo prieš Europą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!