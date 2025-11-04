 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusija suaktyvėjo: fiksuotas didžiausias migrantų antplūdis per pusmetį

2025-11-04 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 12:49

Baltarusija suintensyvino bandymus destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo užfiksuotas didžiausias neteisėtų sienos kirtimo atvejų iš Baltarusijos teritorijos skaičius per pastaruosius šešis mėnesius. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

Baltarusijos ir Rusijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Baltarusija suintensyvino bandymus destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo užfiksuotas didžiausias neteisėtų sienos kirtimo atvejų iš Baltarusijos teritorijos skaičius per pastaruosius šešis mėnesius. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baltarusija sustiprino pastangas destabilizuoti padėtį Baltijos šalyse. Spalio mėnesį Lietuva užfiksavo didžiausią bandymų neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos teritorijos skaičių per pastaruosius šešis mėnesius – 275, iš kurių beveik pusė įvyko per paskutines penkias mėnesio dienas“, – sakoma paskelbtame pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Šuolis buvo užfiksuotas iš karto po to, kai Vilnius, reaguodamas į masinius skraidyklių paleidimus iš Baltarusijos, kuriomis gabenamos kontrabandinės cigaretės, uždarė kelis pasienio kontrolės punktus. Lietuvos vyriausybė šiuos incidentus pavadino hibridine ataka. Per pastaruosius 10 mėnesių Lietuvos pasieniečiai jau sustabdė daugiau nei 41 tūkst. neteisėtų atvykėlių – 20 proc. daugiau nei pernai; tai liudija, kad Minskas sąmoningai naudoja migrantus kaip priemonę spausti Europos Sąjungą.

Kovos su dezinformacija centras nurodė, kad Baltarusijos veiksmai visiškai atitinka Rusijos interesus. Dabartinis Baltarusijos veiklos suaktyvėjimas yra dalis koordinuoto, daugiasluoksnio hibridinio karo, kurį Minskas ir Maskva vykdo prieš Europą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“ (nuotr. SCANPIX)
Perspėja dėl Lukašenkos: stiprina taktiką prieš Baltijos šalis, Lietuvą (14)
Pergalės dienos paradas Maskvoje (nuotr. SCANPIX)
Lietuvį kalino metaliniame seife, dusino iki sąmonės praradimo: rusas perduotas Lietuvai – aiškėja daugiau detalių (241)
Oro uostas, lėktuvas (tv3.lt koliažas)
Išvykę atostogų į Turkiją lietuviai nebegali grįžti namo – išgyvena tikrą pragarą: „Tai nenormalu“ (153)
Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Lietuva atmetė prašymą suteikti apsaugą Cichanouskajai (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų