Baltarusija kalba apie taikdarių siuntimą į Ukrainą: „Būsime pasirengę veikti“

2025-11-03 21:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 21:55

Baltarusija pranešė esanti pasirengusi siųsti savo taikos palaikymo pajėgas į Ukrainą, jei dėl to susitartų abi šalys. Apie tai paskelbė Baltarusijos gynybos ministerijos atstovai, pabrėždami, kad sprendimas būtų priimamas tik abipusiu sutarimu, o šiuo metu Minsko dalyvavimas JT misijose yra sustabdytas, skelbia UNIAN.

Baltarusija kalba apie taikdarių siuntimą į Ukrainą: „Būsime pasirengę veikti" (nuotr. SCANPIX)
Baltarusija pranešė esanti pasirengusi siųsti savo taikos palaikymo pajėgas į Ukrainą, jei dėl to susitartų abi šalys. Apie tai paskelbė Baltarusijos gynybos ministerijos atstovai, pabrėždami, kad sprendimas būtų priimamas tik abipusiu sutarimu, o šiuo metu Minsko dalyvavimas JT misijose yra sustabdytas, skelbia UNIAN.

0

Apie tai pranešė Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų vadavietės Tarptautinio karinio bendradarbiavimo ir taikos palaikymo veiklos skyriaus vadovas Aliaksejus Skabejus.

„Galiu visiškai užtikrintai pasakyti, kad vos tik gausime atitinkamą sprendimą, būsime pasirengę persikelti į vieną ar kitą regioną užduotims atlikti“, – sakė jis.

„Čia viskas priklauso ne tik nuo mūsų“

Jis pažymėjo, kad Baltarusijos taikos palaikymo pajėgos galėtų būti dislokuotos Ukrainoje, „jei toks poreikis atsirastų“ ir pridūrė, jog šiuo metu Baltarusijos dalyvavimas taikos palaikymo misijose, vykdomose pagal Jungtinių Tautų mandatą, yra sustabdytas.

„Čia viskas priklauso ne tik nuo mūsų. Jei šalys priims sprendimą, mes esame pasirengę suteikti pagalbą pagal jų prašymą“, – patikino Baltarusijos gynybos ministerijos atstovas.

