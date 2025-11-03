 
Zelenskis atskleidė, kokius ginklus Ukraina planuoja eksportuoti į užsienį

2025-11-03 19:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 19:28

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis ateityje ketina pradėti eksportuoti ginklus, tačiau pabrėžė, jog dalis jų vis dar būtini pačiai Ukrainai. Anot jo, kai kurių ginklų, pavyzdžiui, tam tikrų dronų ar artilerijos sistemų, Ukraina jau gamina tiek, kad mato galimybę juos parduoti užsieniui, skelbia UNIAN.

Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)
27

2

„Atvirai sakau – ne visus ginklus galime sau leisti eksportuoti. Kai kurie jų mums yra labai svarbūs. Esame pasirengę dirbti su jūrų dronais – jų turime daugiau nei naudojame. Iš tiesų turime maždaug dvigubai daugiau, nei šiuo metu panaudojame. Taip pat, mano nuomone, turime ir kitų ginklų – pavyzdžiui, artilerijos sistemų. Nors, atvirai kalbant, jų nėra daug, tačiau dabar jų gaminame vis daugiau. Matome šiame sektoriuje eksporto potencialą, tačiau tam reikalingas atitinkamas biudžetas“, – sakė jis.

Partneriai turėtų finansuoti ginklų gamybą Ukrainoje 100 proc.

Pasak V. Zelenskio, būtų teisinga, jei partneriai finansuotų ginklų gamybą Ukrainoje 100 proc., o jau pagaminti ginklai būtų padalyti pusiau.

Jis pažymėjo, kad yra šalių, kurios galiausiai būtų pasirengusios perduoti Ukrainai savo dalį.

