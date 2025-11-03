Zelenskis atskleidė, kokius ginklus Ukraina planuoja eksportuoti į užsienį

„Atvirai sakau – ne visus ginklus galime sau leisti eksportuoti. Kai kurie jų mums yra labai svarbūs. Esame pasirengę dirbti su jūrų dronais – jų turime daugiau nei naudojame. Iš tiesų turime maždaug dvigubai daugiau, nei šiuo metu panaudojame. Taip pat, mano nuomone, turime ir kitų ginklų – pavyzdžiui, artilerijos sistemų. Nors, atvirai kalbant, jų nėra daug, tačiau dabar jų gaminame vis daugiau. Matome šiame sektoriuje eksporto potencialą, tačiau tam reikalingas atitinkamas biudžetas“, – sakė jis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Partneriai turėtų finansuoti ginklų gamybą Ukrainoje 100 proc.
Pasak V. Zelenskio, būtų teisinga, jei partneriai finansuotų ginklų gamybą Ukrainoje 100 proc., o jau pagaminti ginklai būtų padalyti pusiau.
Jis pažymėjo, kad yra šalių, kurios galiausiai būtų pasirengusios perduoti Ukrainai savo dalį.
Šaltinis:
tv3.lt
