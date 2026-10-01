Bryanto vedama „Hapoel“ privertė „Real“ pralaimėti trečiąkart

Ji spraudžia į kampą Madrido „Real“ (0/3), kuri svečiuose patyrė jau trečią savo nesėkmę – 98:102 (20:29, 23:34, 32:12, 23:27)
„Hapoel“ gerai pradėjo rungtynes (13:7), Zachas LeDay‘us ir Elijah Bryantas traukė komandą pirmyn, o po pirmo kėlinio ji pirmavo 29:20. Skirtumas augo: Vasilije Micičius ir Bruno Caboclo rinko svarbius taškus, kol atotrūkis tapo triuškinamas – 54:34.
THAT MAN AGAIN 🤯
Dan Oturu forces his way to the rim! #MotorolaMagicMoment @Moto I @HapoelTLVBC pic.twitter.com/KwpXdRw7zGREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
Užteko kėlinio, kad „Real“ atsitiestų. Walteris Tavaresas, Theo Maledonas ir Timothe Luwawu-Cabarrot pradėjo Madrido ekipos spurtą (53:67), kuris tęsėsi toliau, kol komandas skyrė jau tik 3 taškai – 64:67. Rezultatas galiausiai tapo lygus (70:70), o „Real“ išsiveržė pirmyn – 75:74.
B.Caboclo leido „Hapoel“ vėl pirmauti (82:76), o skirtumas vėl augo, nes E.Bryantas buvo nesustabdomas – 92:81. „Real“ siekė likti kovoje ir po Nicko Smitho tritaškio atsiliko tik 90:96, tačiau tašką dėjo E.Bryantas su Antonio Blakeney.
E.Bryantas pelnė 22 taškus, atkovojo 13 kamuolių, atliko 7 perdavimus, provokavo 9 pražangas ir rinko 40 naudingumo balų.
„Hapoel“: Elijah Bryantas (13 atk. kam., 7 rez. perd., 40 n.b.) ir Vasilije Micičius – po 22, Zachas LeDay‘us ir Bruno Caboclo – po 15, Antonio Blakeney 12.
„Real“: Theo Maledonas 26 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 40 n.b.), Timothe Luwawu-Cabarrot 21 (5/10 trit.), Walteris Tavaresas 14 (13 atk. kam.), Nickas Smithas 12.
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