Eurolyga: „Paris“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pastarasis sezoną pradėjo pergale prieš Belgrado „Crvena Zvezda“, tačiau vėliau namie nusileido Pirėjo „Olympiacos“ klubui. „Paris“ neturėjo šansų prieš Atėnų „Panathinaikos“, o vėliau krito ir prieš Belgrado „Partizan“.
Rungtynių pradžia – 21.45 val., jas sekite su Krepsinis.net.
Rungtynių eiga:
Nors Jonas Valančiūnas ir atidarė žalgiriečių taškų sąskaitą, greitai „Paris“, kurią truktelėjo Nadiras Hifi, atitrūko 7:2. Edgaras Ulanovas ir Sterlingas Brownas leido „Žalgiriui“ išlyginti kovą (12:10), o po I kategorijos techninę pražangą netrukus užsidirbo kauniečių kapitonas ir Alize Johnsonas – 16:14. Ąžuolas Tubelis po pirmo ketvirčio žalgiriečiams suteikė pranašumą – 19:17.
Kai šeimininkai pabandė padidinti pranašumą, J.Valančiūnas sumetė baudas (21:23), o kurį laiką liko panašiai nedidelis. Ąžuolui Tubeliui atsakė Jaredas Rhodenas (33:31), tad Tomas Masiulis prašė pertraukėlės. C.Edwardsas smeigė reikalingą tritaškį (34:36), o galiausiai iki kėlinio pabaigos „Žalgiris“ spėjo lyginti rezultatą, bet tuo nepasidžiaugė ilgai – 38:41.
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