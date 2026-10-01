Blossomgame‘as siūlo: Valančiūnas ir Tubelis turėtų žaisti atskirai „Žalgiryje“

„Amerikanos24“ podkaste Chima Moneke ir Jaronas Blossomgame‘as aptarinėjo Kauno „Žalgirio“ centro žaidimą. Įdomiausią mintį išsakė Dubajaus „Dubai“ atstovas – J.Valančiūną ir Ąžuolą Tubelį naudoti atskirai.
„Jiems padėtų, jeigu Valančiūnas ir Tubelis žaistų atskirai. Manau, kad jie kartu negali rungtyniauti. Jeigu jie žaistų po vieną penketuke, tai komandai labai padėtų“, – sakė amerikietis.
Tarp laidos dalyvių virė diskusija, kas yra dominuojantys centrai lygoje. Vienas iš žurnalistų mano, kad 20–22 minučių J.Valančiūnas būtų dominuojantis žaidėjas, kai aikštelėje galėtų atsiduoti 100 proc. Visi vieningai pritarė, kad kai Nikola Milutinovas yra sveikas, jis yra dominuojantis „penktas numeris“.
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