Japonijos teniso legenda Nishikori sužaidė paskutinį mačą: po jo – jautrus atsisveikinimas

Nors K. Nishikori turnyrą baigė jau po pirmojo ratp, Japonijos sostinės publika ilgam nepaleido savo šalies teniso ikonos. „Ariake Coliseum“ susirinkę sirgaliai atsistoję plojo žaidėjui, o turnyro organizatoriai jo dviejų dešimtmečių karjerą pagerbė specialiu vaizdo įrašu. Jame K. Nishikori sveikino garsiausi pasaulio tenisininkai, tarp jų – 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų laimėtojas Novakas Djokovičius.
„Mes turėjome puikių kovų „Didžiojo kirčio“ turnyruose ir kituose turnyruose visame pasaulyje. Tavo atkaklumas ir kovotojo dvasia, kai po visų sunkumų, traumų ir problemų vis sugrįždavai, yra tikrai verti pagarbos ir susižavėjimo. Labai džiaugiuosi, kad karjerą baigi savo mieste, savo šalyje, savo žmonių akivaizdoje. Tu tikrai sulauksi atsisveikinimo ir aplodismentų, kurių nusipelnei. Viso geriausio išėjus į pensiją, Kei“, – sakė N. Djokovičius.
K. Nishikori tapo pirmuoju Azijos tenisininku vyru, pasiekusiu „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyro finalą. 2014 metais jis pateko į „US Open“ finalą, kuriame nusileido Marinui Čiličiui. Japonas taip pat buvo antrasis Azijos tenisininkas po tailandiečio Paradorno Srichaphano, pakilęs į ATP reitingo dešimtuką. Aukščiausią karjeros vietą – ketvirtąją – K. Nishikori pasiekė 2015 metais.
Per profesionalo karjerą japonas laimėjo 12 ATP turnyrų, tačiau pastaruosius kelerius metus jo galimybes stipriai ribojo traumos. Dėl jų K. Nishikori gerokai smuko ATP reitinge.
K. Nishikori atsisveikinimo proga sveikinimo žodžių negailėjo ir kitos teniso žvaigždės. Septynis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjęs Carlosas Alcarazas prisipažino esantis japonų tenisininko gerbėjas, o Grigoras Dimitrovas, Alexas de Minauras ir Andy Murray'us išskyrė K. Nishikori smūgį dviem rankomis išorine raketės puse.
Stefanos Tsitsipas socialiniuose tinkluose taip pat padėkojo japonui už jo karjerą ir išskirtinį žaidimo stilių.
„Be įspūdingų pasiekimų, tu viso pasaulio žiūrovus sužavėjai savo išskirtiniu žaidimo stiliumi, suteikdamas Japonijos žmonėms didžiulį pasididžiavimą ir emocijas. Man visada patiko žiūrėti tavo mačus, todėl liūdna, kad daugiau tavęs nebematysiu ture. Ir toliau palaikysiu tave, kad ir ką nuspręstum veikti toliau“, – japonų kalba socialiniame tinkle „X“ parašė S. Tsitsipas.
K. Nishikori profesionalo karjerą baigė būdamas 36-erių, tačiau jo vardas jau įrašytas į Japonijos ir viso Azijos teniso istoriją.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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