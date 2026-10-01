Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Japonijos teniso legenda Nishikori sužaidė paskutinį mačą: po jo – jautrus atsisveikinimas

2026-10-01 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 21:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Japonijos teniso legenda Kei Nishikori (ATP-436) ketvirtadienį Tokijuje sužaidė paskutinį karjeros mačą. 36-erių japonas „Japan Open“ turnyro pirmajame rate 4:6, 4:6 pralaimėjo amerikiečiui Francesui Tiafoe (ATP-8) ir po mačo oficialiai atsisveikino su profesionaliu tenisu.

Kei Nishikori prieš Francesą Tiafoe | EPA nuotr.
GALERIJA (20)

Japonijos teniso legenda Kei Nishikori (ATP-436) ketvirtadienį Tokijuje sužaidė paskutinį karjeros mačą. 36-erių japonas „Japan Open“ turnyro pirmajame rate 4:6, 4:6 pralaimėjo amerikiečiui Francesui Tiafoe (ATP-8) ir po mačo oficialiai atsisveikino su profesionaliu tenisu.

REKLAMA
0

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 500 turnyras Tokijuje: Kei Nishikori - Francesas Tiafoe (10.01)

Nors K. Nishikori turnyrą baigė jau po pirmojo ratp, Japonijos sostinės publika ilgam nepaleido savo šalies teniso ikonos. „Ariake Coliseum“ susirinkę sirgaliai atsistoję plojo žaidėjui, o turnyro organizatoriai jo dviejų dešimtmečių karjerą pagerbė specialiu vaizdo įrašu. Jame K. Nishikori sveikino garsiausi pasaulio tenisininkai, tarp jų – 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų laimėtojas Novakas Djokovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes turėjome puikių kovų „Didžiojo kirčio“ turnyruose ir kituose turnyruose visame pasaulyje. Tavo atkaklumas ir kovotojo dvasia, kai po visų sunkumų, traumų ir problemų vis sugrįždavai, yra tikrai verti pagarbos ir susižavėjimo. Labai džiaugiuosi, kad karjerą baigi savo mieste, savo šalyje, savo žmonių akivaizdoje. Tu tikrai sulauksi atsisveikinimo ir aplodismentų, kurių nusipelnei. Viso geriausio išėjus į pensiją, Kei“, – sakė N. Djokovičius.

REKLAMA
REKLAMA

K. Nishikori tapo pirmuoju Azijos tenisininku vyru, pasiekusiu „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyro finalą. 2014 metais jis pateko į „US Open“ finalą, kuriame nusileido Marinui Čiličiui. Japonas taip pat buvo antrasis Azijos tenisininkas po tailandiečio Paradorno Srichaphano, pakilęs į ATP reitingo dešimtuką. Aukščiausią karjeros vietą – ketvirtąją – K. Nishikori pasiekė 2015 metais.

REKLAMA

Per profesionalo karjerą japonas laimėjo 12 ATP turnyrų, tačiau pastaruosius kelerius metus jo galimybes stipriai ribojo traumos. Dėl jų K. Nishikori gerokai smuko ATP reitinge.

K. Nishikori atsisveikinimo proga sveikinimo žodžių negailėjo ir kitos teniso žvaigždės. Septynis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjęs Carlosas Alcarazas prisipažino esantis japonų tenisininko gerbėjas, o Grigoras Dimitrovas, Alexas de Minauras ir Andy Murray'us išskyrė K. Nishikori smūgį dviem rankomis išorine raketės puse.

REKLAMA
REKLAMA

Stefanos Tsitsipas socialiniuose tinkluose taip pat padėkojo japonui už jo karjerą ir išskirtinį žaidimo stilių.

„Be įspūdingų pasiekimų, tu viso pasaulio žiūrovus sužavėjai savo išskirtiniu žaidimo stiliumi, suteikdamas Japonijos žmonėms didžiulį pasididžiavimą ir emocijas. Man visada patiko žiūrėti tavo mačus, todėl liūdna, kad daugiau tavęs nebematysiu ture. Ir toliau palaikysiu tave, kad ir ką nuspręstum veikti toliau“, – japonų kalba socialiniame tinkle „X“ parašė S. Tsitsipas.

K. Nishikori profesionalo karjerą baigė būdamas 36-erių, tačiau jo vardas jau įrašytas į Japonijos ir viso Azijos teniso istoriją.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų