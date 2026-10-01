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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Jasiūnaitė ir Benkunskas sulaukė šeimos pagausėjimo: atskleidė dukrelės vardą

2026-10-01 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 18:53
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Lietuvos olimpietės, ieties metikės Livetos Jasiūnaitės ir jos vyro, dešimtkovininko Edgaro Benkunsko, šeimą papildė nauja narė. Pora susilaukė pirmagimės dukters. Lengvaatlečius sveikino tiek tautiečiai, tiek užsienio sporto žvaigždės.

Liveta Jasiūnaitė | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Lietuvos olimpietės, ieties metikės Livetos Jasiūnaitės ir jos vyro, dešimtkovininko Edgaro Benkunsko, šeimą papildė nauja narė. Pora susilaukė pirmagimės dukters. Lengvaatlečius sveikino tiek tautiečiai, tiek užsienio sporto žvaigždės.

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Sportininkė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria nuotrauka, kurioje matyti tėvų rankos ir mažytė kūdikio rankytė, suėmusi pirštą. Prie kadro L. Jasiūnaitė parašė „Family forever“ („Šeima amžinai“).

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Taip pat paaiškėjo, kad mažylė pasaulį išvydo rugsėjo 28-ąją. L. Jasiūnaitė atskleidė ir dukrelės vardą – pora ją pavadino Lukrecija.

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L. Jasiūnaitė yra viena tituluočiausių Lietuvos ieties metikių. Ji 2018 metais Europos čempionate Berlyne iškovojo bronzos medalį. 2019-aisiais lietuvė triumfavo pasaulio studentų žaidynėse Neapolyje, o tais pačiais metais pasiekė Lietuvos rekordą – ietį nusviedė 63,98 m. 2021 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse L. Jasiūnaitė užėmė aukštą 7-ąją vietą. Ji taip pat startavo 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

E. Benkunskas – vienas pajėgiausių Lietuvos daugiakovininkų. 2024 metais jis pasiekė asmeninį rekordą – surinko 8098 taškus dešimtkovėje, o 2026-ųjų liepą varžybose Lenkijoje su 8080 taškų užėmė antrąją vietą. 2026 metų Europos čempionate Birmingame E. Benkunskas dešimtkovę baigė 18-oje vietoje, surinkęs 7689 taškus.

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