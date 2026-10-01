Jasiūnaitė ir Benkunskas sulaukė šeimos pagausėjimo: atskleidė dukrelės vardą

Sportininkė socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria nuotrauka, kurioje matyti tėvų rankos ir mažytė kūdikio rankytė, suėmusi pirštą. Prie kadro L. Jasiūnaitė parašė „Family forever“ („Šeima amžinai“).
Taip pat paaiškėjo, kad mažylė pasaulį išvydo rugsėjo 28-ąją. L. Jasiūnaitė atskleidė ir dukrelės vardą – pora ją pavadino Lukrecija.
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L. Jasiūnaitė yra viena tituluočiausių Lietuvos ieties metikių. Ji 2018 metais Europos čempionate Berlyne iškovojo bronzos medalį. 2019-aisiais lietuvė triumfavo pasaulio studentų žaidynėse Neapolyje, o tais pačiais metais pasiekė Lietuvos rekordą – ietį nusviedė 63,98 m. 2021 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse L. Jasiūnaitė užėmė aukštą 7-ąją vietą. Ji taip pat startavo 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
E. Benkunskas – vienas pajėgiausių Lietuvos daugiakovininkų. 2024 metais jis pasiekė asmeninį rekordą – surinko 8098 taškus dešimtkovėje, o 2026-ųjų liepą varžybose Lenkijoje su 8080 taškų užėmė antrąją vietą. 2026 metų Europos čempionate Birmingame E. Benkunskas dešimtkovę baigė 18-oje vietoje, surinkęs 7689 taškus.
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