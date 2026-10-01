Lietuvos šauliai Europos stendinio šaudymo čempionate – 18-i

Geriausiai tarp mūsiškių pasirodė Tomas Vaitekūnas. Jis numušė 117 lėkštelių iš 125, užėmė 45-ą vietą ir liko per 5 tšk. nuo patekimo į finalą. Antroji ir penktoji serijos T. Vaitekūnui buvo idealios – numušti visi 25 taikiniai. Jonas Iržikevičius buvo 74-as (111), Ronaldas Račinskas – 83-ias (105), o Robertas Alekna – 86-as (100) tarp 94 dalyvių.
Finalą laimėjo suomis Eetu Kallioinenas. Jis su ukrainiečiu Mikola Milčevu finale pelnė po 31 tšk., tad prireikė papildomos šūvių serijos, kurią suomis laimėjo rezultatu 4:3. Bronza atiteko švedui Henrikui Janssonui.
Komandinėje įskaitoje Lietuva su 333 tšk. užėmė 18-ą vietą tarp 19 ekipų. Geriausiai šaudė italai (365), aplenkę suomius (360) bei danus (359).
Šis Europos čempionatas yra ypatingai svarbus – kartu vykta ir atranka į 2027 m. Europos žaidynes. Sportininkai kovoja dėl 10 kvotų kiekvienoje atrankinėje rungtyje, o iš viso čempionato metu bus išdalinta 40 kelialapių į Europos žaidynes.
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