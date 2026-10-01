Istorinis savaitgalis Vilniuje: naujoje laipiojimo salėje – Lietuvos sudėtingojo lipimo ir pirmasis paralipimo čempionatas

Šių varžybų metu bus atverstas naujas puslapis įtraukiojo sporto istorijoje – pirmą kartą Lietuvos istorijoje bus karūnuoti paralipimo čempionato nugalėtojai.
Kviečiami žiūrovai ir palaikymo komandos
Naujojo „Montis Magia“ laipiojimo centro erdvės pritaikytos patogiam renginio stebėjimui, todėl organizatoriai kviečia atvykti palaikyti atletų, susipažinti su laipiojimo sportu iš arti bei tapti istorinio įvykio dalimi. Azarto kupini pusfinaliai vyks spalio 10 d. 17:00-18:30, o finalai 21:00- 22:00, adresu PC „Pikas“, Ukmergės g. 221, Vilnius.
Daugiau informacijos apie renginį ir jo eigą galima sekti oficialiame renginio puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“.
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