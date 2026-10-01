Bryantas paskelbtas naudingiausiu Eurolygos turo žaidėju

Rungtynėse su Belgrado „Crvena Zvezda“ amerikietis per 37 minutes pelnė 18 taškų (3/8 dvit., 1/3 trit., 9/9 baud.), atkovojo 10 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 7 pražangas, 2 kartus suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 31 naudingumo balą.
Antroje vietoje liko Barselonos „Barcelona“ ekipos puolėjas Kevinas Punteris, kuris rungtynėse su Dubajaus „Dubai“ rinko 28 naudingumo balus.
3–4 vietas pasidalijo Pirėjo „Olympiacos“ puolėjas Aleksandras Vezenkovas ir Belgrado „Partizan“ gynėjas Carlikas Jonesas, surinkę po 26 naudingumo balus.
5–6 pozicijose Atėnų „Panathinaikos“ rungtyniaujantis Sylvainas Francisco ir Stambuo „Fenerbahče“ žaidžiantis Talenas Hortonas-Tuckeris, kurie rinko po 25 naudingumo balus.
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