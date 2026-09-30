„Panathinaikos“ sutriuškino ASVEL ir iškovojo antrą pergalę Eurolygoje

Jau pirmoje mačo dalyje Željko Obradovičiaus auklėtiniai ėmė tolti nuo varžovų ir gana greitai įgijo dviženklį pranašumą – 21:11. Iki pirmojo kėlinio pabaigos skirtumas tik dar labiau išaugo – 25:13.
WHAT A TRANSITION 💯— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2026
Too smooth from @Paobcgr #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/Kj5BcIRUl4
ASVEL buvo pavykę priartėti iki 6 taškų (19:25), tačiau PAO įjungė aukštesnę pavarą ir vėl ėmė tolti. Dar iki pertraukos Atėnų komanda surengė lemiamą spurtą ir susikrovė saugų pranašumą – 56:34.
Antroji mačo pusė jau tebuvo formalumas. Graikų klubas neleido suabejoti savo persvara ir po trijų kėlinių pirmavo 80:56, o susitikimą galiausiai laimėjo 102:79.
Buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco aikštėje praleido 19 minučių, per kurias pelnė 19 taškų (4/5 dvit., 3/5 trit., 2/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 25 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Sylvainas Francisco 19 (3/5 trit.), Eleftherios Mantzoukas 16 (4/6 trit.), Jerianas Grantas 13 , Mathiasas Lessortas (8 atk. kam.) ir Nikos Rogkavopolous (5/5 metimai) po 12.
ASVEL: Nathanas Sestina 14 (3/6 trit.), Davidas Lighty 11 (3/4 trit.), Hugo Bessonas 10, Tremontas Watersas (0/4 trit.) ir Marcas-Owenas Fodzo Dada po 7.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.