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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Techninis gedimas Maroke sustabdė Baciušką, tačiau ketvirtasis titulas tebėra pasiekiamas

2026-09-30 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 22:55
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Antrasis „Rallye du Maroc“ etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolui Vidaliui baigėsi likus maždaug 40–50 kilometrų iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo „Defender Rally“ ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato (W2RC) „Stock“ klasės lyderiu ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą.

Rokas Baciuška | Komandos nuotr.

Antrasis „Rallye du Maroc“ etapas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolui Vidaliui baigėsi likus maždaug 40–50 kilometrų iki finišo. Dėl techninio važiuoklės gedimo „Defender Rally“ ekipažas nebegalėjo tęsti greičio ruožo ir laukė techninės pagalbos sunkvežimio. Nepaisant prarastų dienos taškų, lietuvis išlieka pasaulio ralio reidų čempionato (W2RC) „Stock“ klasės lyderiu ir išsaugo galimybę iškovoti ketvirtąjį čempiono titulą.

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Trečiadienį dalyvių laukė apie 300 kilometrų greičio ruožas aplink Zagorą. Organizatorių vienu sunkiausių šių metų ralio etapų įvardytame maršrute kalnų ir akmenuotas atkarpas keitė smėlis bei kopos. R. Baciuška didžiąją dienos dalį važiavo trečias „Stock“ klasėje, tačiau paskutinėje ruožo dalyje jo „Defender D7X-R“ sustabdė techninis gedimas.

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Dienos pergalę iškovojo komandos draugai Stephane’as Peterhanselis ir Mika Metge. Sara Price su Seanu Berrimanu finišavo antri, atsilikę 1 min. 58 sek., o trečiąją vietą užėmė Yasiras Seaidanas iš „Team Land Cruiser Toyota Auto Body“. Bendrojoje Maroko ralio „Stock“ įskaitoje pirmauja S. Price, beveik 14 minučių lenkianti S. Peterhanselį.

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Kodėl kova dėl titulo dar nesibaigė?

R. Baciuška turi FIA „Gold“ statusą ir priklauso prioritetinių vairuotojų grupei. Pagal 2026 metų W2RC taisykles šiems sportininkams tokio formato ralyje leidžiama gauti iki dviejų „Stage Penalty“ baudų ir vis tiek būti klasifikuotiems galutinėje įskaitoje. Todėl vienas nebaigtas etapas dar nereiškia, kad lietuviui baigėsi visas Maroko ralis.

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Už nebaigtą ruožą ekipažui gali būti skirta „Stage Penalty“ – į bendrą ralio rezultatą įtraukiama laiko bauda. Už tą dieną čempionato taškų jis negauna, tačiau suremontavęs automobilį gali startuoti likusiuose etapuose ir vėl juos rinkti. Užbaigus ralį ir išlikus galutinėje įskaitoje, taip pat skiriami taškai už joje užimtą vietą. Būtent šie taškai gali tapti lemiami kovoje dėl titulo.

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„Defender Rally“ komandai Marokas yra paskutinės šio W2RC sezono lenktynės – komanda jau paskelbė nedalyvausianti lapkritį vyksiančiame Abu Dabio etape. Todėl likusios trys dienos itin svarbios sprendžiant, kuris jos ekipažas sezoną užbaigs „Stock“ klasės čempiono titulu.

„Ultimate“ klasėje lyderius keitė ir greitis, ir gedimai

Permaininga diena buvo ir galingiausių automobilių „Ultimate“ (T1+) klasėje. Pradžioje pirmavo Guy Botterillis, vėliau lyderiu tapo Henkas Lateganas, o antroje ruožo pusėje į priekį išsiveržė Nasseras Al-Attiyah. Kataro lenktynininkas trumpam buvo perėmęs ir bendrosios ralio įskaitos lyderio poziciją, tačiau prieš pat finišą jį taip pat sustabdė techninė problema.

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Etapą laimėjo H. Lateganas. Erykas Goczałas atsiliko vos 41 sekunde, o Carlosas Sainzas – 1 min. 12 sek. Bendrojoje ralio įskaitoje pirmauja Lucasas Moraesas, tačiau jo persvara prieš H. Lateganą siekia tik 28 sekundes. Trečioje vietoje esantis C. Sainzas atsilieka 2 min. 43 sek.

Ketvirtadienį laukia trečiasis etapas ir daugiau nei 360 kilometrų greičio ruožas. Greitas atkarpas keis kopos netoli Merzugos, o „Erg Chebbi“ smėlynuose svarbūs bus tiek vairuotojų sprendimai, tiek šturmanų tikslumas. Ralio finišas numatytas šeštadienį, spalio 3 dieną.

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