Vinicius Junioras atskleidė, kaip pasaulio čempionato nesėkmė paveikė jo žaidimą Madrido „Real“

Brazilija pasaulio čempionato aštuntfinalyje 1:2 pralaimėjo Norvegijai ir turnyrą baigė jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Po šio pralaimėjimo V. Junioras teigė, kad komanda buvo pakankamai stipri, jog pirmenybėse nužengtų toliau.
Dabar futbolininkas pripažino, kad nesėkmės pasekmės vis dar jaučiamos. Brazilijos rinktinė praėjusią dieną draugiškose rungtynėse su Australija iškovojo pergalę 4:2, o V. Junioras įmušė ketvirtąjį komandos įvartį nuo 11 metrų žymos.
„Mano komandos draugai žino, kad dabar man reikia šiek tiek pasitikėjimo. Pralaimėti pasaulio čempionatą yra sunku ir sunku su tuo susitaikyti, o sugrįžti niekada nėra lengva“, – po rungtynių sakė V. Junioras.
11 metrų baudinį V. Juniorui atlikti patikėjo pats komandos draugas Bruno Guimaraesas. Įprastai, nesant Raphinha, būtent B. Guimaraesas yra vienas iš pagrindinių Brazilijos rinktinės kandidatų atlikti baudinį, tačiau šį kartą jis perdavė kamuolį Madrido „Real“ futbolininkui.
B. Guimaraesas vėliau paaiškino, kad suprato, jog V. Juniorui šiuo metu reikia įvarčio. Jis taip pat pabrėžė, kad Brazilijos rinktinėje futbolininkai nesivaržo dėl tokių dalykų ir svarbiausia yra komandos draugų gerovė.
„Pasaulio čempionate Carlo Ancelotti liepė man mušti baudinį. Šiandien jis liepė mušti Vini. Vini labai reikėjo įmušti įvartį. Jis labai gerai atliko smūgį. Mes neturime jokio egoizmo. Norime to, kas geriausia Brazilijai“, – sakė B. Guimaraesas.
V. Junioro sezono pradžia Madrido „Real“ klube taip pat nėra tokia rezultatyvi, kaip ankstesniais metais. Iki rinktinių pertraukos brazilas buvo pelnęs vos vieną įvartį per aštuonerias rungtynes. Madrido derbyje su „Atletico“ jis nepasižymėjo, o „Real“ pralaimėjo 1:2.
Madrido „Real“ treneris Jose Mourinho ir Brazilijos rinktinės strategas Carlo Ancelotti viešai yra išreiškę palaikymą V. Juniorui. C. Ancelotti po rungtynių su Australija taip pat paragino suteikti futbolininkui laiko susigrąžinti geriausią sportinę formą.
V. Junioras šiuo metu kartu su Brazilijos rinktine ruošiasi kitoms draugiškoms rungtynėms su Indija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.