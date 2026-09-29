Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Brazilija palaužė Australiją, bet prarado sezoną nuostabiai pradėjusį žaidėją

2026-09-29 17:44 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 17:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Brazilijos futbolo rinktinė šventė pergalę kontrolinėse rungtynėse nugalėdama savo oponentus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Brazilijos futbolo rinktinė šventė pergalę kontrolinėse rungtynėse nugalėdama savo oponentus.

REKLAMA
0

Brazilai antradienį stojo į kovą su Austrijos futbolininkais. Nors jiems teko vytis varžovus, galiausiai brazilai laimėjo 4:2.

Pirmajame kėlinyje vyko apylygė kova. Vandersonas buvo išvedęs Brazilijos rinktinę į priekį, bet dviem įvarčiais atsakė Alessandro Circati ir Connoras Metcalfe`as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš pat pertrauką vienuolikos metrų baudinį realizavo ir rezultatą vėl lygiu padarė Raphinha. Visgi, tai buvo paskutinis „Barcelona“ atstovo epizodas šiose rungtynėse. Pajutęs raumens skausmus jis per pertrauką buvo pakeistas ir šiuo metu laukiama tyrimo, kad paaiškėtų traumos rimtumas.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant to, po pertraukos Brazilijos atstovai dominavo ir pelnė dar du įvarčius. Bruno Guimaraesas išvedė svečius į priekį, o dar vieną baudinį šįkart realizavo Vinicius Junioras.

Priminsime, kad tai buvo antrosios šių rinktinių rungtynės iš eilės. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1. Šiame tarptautinių rungtynių lange Brazilijos rinktinė dar žais su Indija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų