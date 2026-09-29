Brazilija palaužė Australiją, bet prarado sezoną nuostabiai pradėjusį žaidėją

Brazilai antradienį stojo į kovą su Austrijos futbolininkais. Nors jiems teko vytis varžovus, galiausiai brazilai laimėjo 4:2.
Pirmajame kėlinyje vyko apylygė kova. Vandersonas buvo išvedęs Brazilijos rinktinę į priekį, bet dviem įvarčiais atsakė Alessandro Circati ir Connoras Metcalfe`as.
Prieš pat pertrauką vienuolikos metrų baudinį realizavo ir rezultatą vėl lygiu padarė Raphinha. Visgi, tai buvo paskutinis „Barcelona“ atstovo epizodas šiose rungtynėse. Pajutęs raumens skausmus jis per pertrauką buvo pakeistas ir šiuo metu laukiama tyrimo, kad paaiškėtų traumos rimtumas.
Nepaisant to, po pertraukos Brazilijos atstovai dominavo ir pelnė dar du įvarčius. Bruno Guimaraesas išvedė svečius į priekį, o dar vieną baudinį šįkart realizavo Vinicius Junioras.
Priminsime, kad tai buvo antrosios šių rinktinių rungtynės iš eilės. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1:1. Šiame tarptautinių rungtynių lange Brazilijos rinktinė dar žais su Indija.
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