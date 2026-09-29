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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Davidovičius Fokina sugrįžimą po traumos pažymėjo titulu

2026-09-29 17:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 17:35
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Po daugiau nei dviejų mėnesių pertraukos į ATP turą sugrįžęs Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-28) ATP 250 turnyre Čengdu (Kinija) iškovojo antrąjį sezono titulą. Ispanas „Chengdu Open“ finale 6:4, 7:6 (9:7) įveikė Hubertą Hurkaczą (ATP-41).

Alejandro Davidovičius Fokina | Scanpix nuotr.

Po daugiau nei dviejų mėnesių pertraukos į ATP turą sugrįžęs Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-28) ATP 250 turnyre Čengdu (Kinija) iškovojo antrąjį sezono titulą. Ispanas „Chengdu Open“ finale 6:4, 7:6 (9:7) įveikė Hubertą Hurkaczą (ATP-41).

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27-erių A. Davidovičius Fokina paskutinį kartą prieš šį turnyrą ATP ture buvo žaidęs liepą Umage. Vėliau jo sezoną pristabdė nugaros trauma, tačiau sugrįžimas tapo itin sėkmingas – ispanas savo trofėjų kolekciją papildė dar vienu ATP 250 kategorijos turnyro titulu.

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Birželį A. Davidovičius Fokina triumfavo Maljorkoje. Ši pergalė jam buvo ypač reikšminga, nes iki tol ispanas buvo pralaimėjęs visus penkis savo žaistus ATP turnyrų finalus.

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„Po pergalės Maljorkoje paleidau tą visą blogą energiją, kurią sukaupiau per finalus. Dabar žinau, kaip susitvarkyti su spaudimu svarbiausiais momentais. Pratęsime buvo šiek tiek įtampos, tačiau žinojau, kad turėsiu savo šansą“, – sakė A. Davidovičius Fokina.

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Ispanas finale iškart ėmėsi iniciatyvos. Pirmajame geime H. Hurkaczui prireikė net 12 minučių, kad laimėtų savo padavimų seriją, o septintajame geime A. Davidovičius Fokina galiausiai perėmė iniciatyvą.

Antrajame sete lenkas sugebėjo padidinti spaudimą ir privertė ispaną gintis, tačiau pastarasis atsilaikė. A. Davidovičius Fokina viso mačo metu nesuteikė H. Hurkaczui nė vienos „break pointo“ galimybės. Antrojo seto pratęsime drama pasiekė kulminaciją. H. Hurkaczas turėjo net keturis „set pointus“, tačiau jų realizuoti nesugebėjo. A. Davidovičius Fokina laimėjo šešis iš paskutinių septynių pratęsimo taškų ir po 1 valandos 46 minučių užbaigė finalą savo pergale.

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H. Hurkaczui tai buvo pirmasis ATP turnyro finalas nuo praėjusių metų Ženevoje.

Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų bei 184,085 tūkst. JAV dolerių.

Fiasko patyrė pirmoji turnyro raketė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-19). Jis aštuntfinalyje 4:6, 6:7 (5:7) nusileido Lloydui Harrisui (ATP-136) iš Pietų Afrikos Respublikos. Pirmajame sete V. Vacherot didesnių vilčių neturėjo, o antrojo seto pratęsime ilgai pirmavo (4:1), bet tada pralaimėjo atkarpą net 1:6. L. Harrisas ATP turo turnyro aštuntfinalyje pergalės nebuvo pasiekęs nuo 2023 m.

Titulą gynęs čilietis Alejandro Tabilo (ATP-32) jau pirmame mače 4:6, 4:6 neatsilaikė prieš prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-78).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Čengdu prizų fondą sudarė apie 1,21 mln. JAV dolerių.

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