Kuriozas Tokijuje: 9-oji pasaulio raketė atsidūrė kvalifikacijoje

Tokios situacijos priežastis – ne prancūzo reitingas ar sportinė forma. A. Filsas ir jo komanda sprendimą, kuriame turnyre pradėti turnė po Aziją, atidėjo iki paskutinės akimirkos ir galiausiai praleido registracijos į Tokijo turnyrą terminą.
Vienintelis kelias išvengti kvalifikacijos buvo gauti organizatorių vardinį kvietimą. „Japan Open“ turnyre buvo skirti trys vardiniai kvietimai, tačiau A. Filsas jo nesulaukė.
Tai ypač netikėta, nes prancūzas į Tokiją grįžta kaip 2024 metų turnyro čempionas. Tąkart A. Filsas finale triumfavo prieš Ugo Humbertą, o pakeliui link titulo įveikė Taylorą Fritzą, Matteo Berrettini, Beną Sheltoną ir Holgerį Rune.
Po B. Sheltono pasitraukimo iš šių metų turnyro A. Filsas turėjo būti trečias pagal skirstymą žaidėjas už Carloso Alcarazo ir Franceso Tiafoe. Vis dėlto dėl pavėluotos registracijos jis dabar yra priverstas žaisti kvalifikacijoje.
A. Filso startas kvalifikacijoje pirmadienį nebuvo lengvas. Jis po permainingos kovos 2:6, 6:1, 6:1 įveikė amerikietį Martiną Dammą (ATP-103).
A. Filsas realiai pretenduoja patekti į baigiamąjį sezono turnyrą „ATP Finals“, tad reitingo taškai jam dabar labai reikalingi.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Pagrindinį etapą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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