„Partizan“ trumpalaikiam kontraktui kviečia 36-erių puolėją

Skelbiama, kad mėnesio trukmės sutartis bus pasirašyta su 36 metų 205 cm ūgio Bandja Sy, kuris Belgrade rungtyniavo 2018–2019 metų sezone.
„Partizan“ papildymo prireikė, nes Derekas Willisas patyrė traumą ir negalės žaisti 3–4 savaites.
B.Sy praėjusiame sezone žaidė Oradijos CSM gretose. Rumunijos lygoje per 22 minutes įmesdavo 8,3 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 9,5 naudingumo balo.
2023–2025 m. puolėjas buvo Paryžiaus „Paris“ narys.
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