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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Aušra Seibutytė TV eteryje prabilo apie neįgyvendintą svajonę: „Jei gyvenimą reikėtų pakartoti...“

2026-09-25 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 20:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu žiūrovai išvys ne tik atkaklią kovą dėl išlikimo, bet ir itin atvirą vieno iš dalyvių prisipažinimą.

TV3 projekto „Tautos bukiausias“ filmavimo metu žiūrovai išvys ne tik atkaklią kovą dėl išlikimo, bet ir itin atvirą vieno iš dalyvių prisipažinimą.

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Vykdydama lietuvių kalbos ir literatūros užduotį, ekonomistė, politikė Aušra Seibutytė prabilo apie profesinį kelią, kurį pasirinktų, jei gautų šansą viską pradėti iš naujo.

Prabilo apie slaptą svajonę

A. Seibutytė, ne kartą pademonstravusi savo atkaklumą ir humoristinį požiūrį į studijoje kylančius iššūkius, šįkart turėjo pademonstruoti savo žinias apie gimtąją kalbą, garsius kūrinius ir jų autorius.

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Nors lietuvių kalbos pamokos užduotys daugeliui dalyvių sukėlė nemažai galvos skausmo, A. Seibutytė neslėpė simpatijų gimtąjai kalbai

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„Jeigu gyvenimą reikėtų pakartoti, aš norėčiau būti mokytoja ir mokyti lietuvių kalbos“, – laidoje prisipažino ji.

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Mokyklos suole sekėsi ne visiems

Toks pareiškimas sutapo su užduotimi klasėje, kur dalyviams teko prisiminti net pradinių klasių kūrinius bei Maironio eilėraščių eilutes. Tačiau ne visi dalyviai buvo patenkinti tokiu iššūkiu. Plaukikas Danas Rapšys verčiau būtų parodęs savo sugebėjimus kūno kultūros pamokoje.

„Čia visiška nesąmonė, nu iš kur aš žinau kokiais medžiais pavertė... – Taigi parašyk tris lietuviškus medžius ir viskas“, – sufleravo jam vedėjas Mantas Katleris, tačiau D. Rapšys toliau kankinosi su pateikta užduotimi. – Ąžuolu negalėjo versti, nesąmonė būtų, beržas gal... Bent jau uosiu pavertė tikrai. Drebulė dar buvo... Nesu matęs turbūt tokio medžio dar“, – svarstė jis.

Kaip kitiems dalyviams sekėsi įveikti užduotis, pamatykite tiesioginės transliacijos metu.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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