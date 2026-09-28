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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Masiulis stumia į šalį kalbas apie O`Nealą: „Tikrai neateisiu pažiūrėti į jį“

2026-09-28 11:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-28 11:57
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Kauno „Žalgiris“ sužais pirmas šio sezono namų rungtynes Eurolygoje, kur susitiks su Pirėjo „Olympiacos“.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgiris“ sužais pirmas šio sezono namų rungtynes Eurolygoje, kur susitiks su Pirėjo „Olympiacos“.

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Prieš akistatą su Eurolygos čempionais Tomas Masiulis akcentavo esminį varžovų ginklą.

„Atvažiuoja Eurolygos čempionai. Komanda, turinti savo braižą, judina kamuolį iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingo, sunku juos sugaudyti, turi aukščiausio klasės žaidėjų kiekvienoje pusėje ir mūsų laukia didelis iššūkis“, – kalbą pradėjo T.Masiulis.

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– Ką Jeanas Montero duoda OLY?

– Jis kuria, gali įsiveržti, nuspręsti pats, mato kitus žaidėjus. Gali ir pats imtis taškų kūrimo, ir nusimesti kitiems, nes gerai mato aikštę.

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– Kiek prie kamuolio judėjimo prisidėjo Codi Milleris-McIntyre‘as?

– Čia Bartzoko idėja, jų tokia sistema, jiems tai veikia, jie daro daug kirtimų be kamuolio, negalima užsimiegoti. Sustabdyti kamuolio judėjimą sunku, o tai padarius jie daug sprendžia 1x1. Montero, Fournier, Dorsey gali spręsti 1x1.

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– Ar atsirado papildomo pažeidžiamumo gynyboje dėl Walkupo netekties?

– Jis daugiau turėjo ryšį Vezenkovu, nors ir kiti jį jaučia – užmerktomis akimis galėjo jį rasti. Kiti irgi ne pirmi metai žaidžia kartu, žino sistemą, kirtimus. Kažkur užsimiegosi – pristatys jam kamuolį. Jie turi Codi ir kitų žaidėjų, kurie gynyboje tai pavaduos. Nemanau, kad jie smarkiai nukentėjo.

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– Kas artimiausias dvi savaites galėtų geriausiai pavaduoti Nigelą Williamsą-Gossą?

– Nėra lengva jį pavaduoti, nes jis vienas svarbiausių kūrėjų. Jis supranta, ką ir kaip norime žaisti, padeda kitiems. Turime žaidėjų, tikime jais, negalime skųstis, turime išeiti iš padėties, kuri yra, ir laukti grįžtančių.

– Kokių jausmų kelia, kad rungtynes stebės Shaquille‘as O‘Nealas?

– Prisiminimų jis kelia tokių, kad laužė visus po krepšiu. Bet tikrai neateisiu pažiūrėti į jį, ateisiu žiūrėti, kaip komanda žaidžia ir ką padaryti, kad duotume kovą OLY.

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