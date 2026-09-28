Stevenas Bordenas po šiurpaus susidūrimo liko gulėti ringe: kovą teko nutraukti

S. Bordenas kartu su Darby Allinu susitiko su Kyle'u Fletcheriu ir Kevinu Knightu. Viename iš epizodų S. Bordenas ir K. Knightas šoko vienas kito link, tačiau ore susidūrė. Po smūgio S. Bordenas atrodė praradęs sąmonę. Teisėjas iškart priėjo patikrinti jo būklės, o netrukus į ringą įšoko ir AEW darbuotojas. Kovą teisėjas sustabdė.
Vis dėlto vėliau vakare pasirodė pozityvių žinių apie S. Bordeno sveikatos būklę. AEW komentatorius ir vyresnysis prodiuseris Tony Schiavone patikino, kad situacija nėra tokia grėsminga, kaip galėjo pasirodyti iš pradžių.
That looked nasty and you could see him seize up damn near immediately… Prayers up for Steven Borden. #AEWAllOut pic.twitter.com/5kXcUlie2FREKLAMA— Public Enemies Podcast (@PublicEnemiesHQ) September 27, 2026
Footage of Steven Borden's injury and aftermath from inside arena— Swerve Eliteland (@IamAllElite) September 27, 2026
TK said on the post show that all his tests came back good and he should be able to fly home tomorrow hopefully ❤ pic.twitter.com/wAF70qG63r
S. Bordenas profesionalių imtynių pasaulyje sparčiai kopia aukštyn. Treniruotis pas D. Alliną jis pradėjo 2024 metų gegužę, o 2025-ųjų gruodį debiutavo AEW ir „Ring of Honor“ renginiuose.
Oficialiai televizijoje S. Bordenas pirmą kartą pasirodė šių metų rugpjūtį. „All Out“ turnyre jis turėjo dar vieną progą parodyti save, tačiau vakaras baigėsi skaudžiu incidentu ir sustabdyta kova.
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