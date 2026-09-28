Pikul neslėpė nuostabos dėl Dirksčio poelgio: atskleidė, ką žinojo apie jo traumą

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas.
Buvusi D. Dirksčio sužadėtinė Oksana Pikul socialiniuose tinkluose patvirtino, kad kovotojo rankos trauma buvo tikra, tačiau kartu išskyrė vieną jos nuostabą sukėlusį momentą.
„Kovos išvis ne apie mane. Kas buvo, tas pražuvo. Patys viską matėte, kaip viskas susidėliojo. Abu turime antras puses ir man gal net nelabai rūpi. Tik vienas dalykas man pasirodė keistas. Kalbant apie sveikatą, kuri yra turtas...UTMA yra medikai, pas kuriuos kovotojai privalo eiti po traumų arba joms nutikus. Jais turi pasirūpinti, prižiūrėti. Medikai turi suteikti pirmąją pagalbą, o esant reikalui, nuvežti į Kauno klinikas. Šiuo atveju nebuvo kreiptasi pagalbos į medikus ir Dominykas tiesiog pabėgo. Mano nuomone, tai nėra labai teisinga. Medikai būtų nuvežę į medicininės pagalbos įstaigą, o žmonės matytų įrodymus, ar yra sužalota ranka. O dabar yra tiesiog pabėgimas...pas mergytę“, – sakė O. Pikul.
O. Pikul teigė pati žinojusi apie D. Dirksčio traumą ir po operacijos juo rūpinosi.
„Daug kas manęs klausė, ar iš tikrųjų jo ranka buvo traumuota. Tai tikrai taip, galiu patvirtinti, pati jį prižiūrėjau po operacijos. Jis Tailande ją susilaužė ir grįžo su gipsu. Bet kokiu atveju, linkiu didžiausios sveikatos ir ramybės širdžiai“, – sakė O. Pikul.
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