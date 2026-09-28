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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mėgėjų teniso bumas Lietuvoje: per vieną turnyrą – beveik 4800 mačų

2026-09-28 10:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 10:52
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Lietuvos mėgėjų teniso bendruomenė vasaros sezoną užbaigė didžiausiu mėgėjų vienetų turnyru šalyje. „Teniso namų“ organizuotame tęstiniame vienetų turnyre „Vasara '26“, vykusiame Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, iš viso varžėsi per 1,4 tūkst. teniso entuziastų. Šiose varžybose jie sužaidė beveik 4,8 tūkst. mačų.

„Vasara '26“ teniso turnyras | Augusto Četkausko nuotr.
GALERIJA (10)

Lietuvos mėgėjų teniso bendruomenė vasaros sezoną užbaigė didžiausiu mėgėjų vienetų turnyru šalyje. „Teniso namų“ organizuotame tęstiniame vienetų turnyre „Vasara '26“, vykusiame Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, iš viso varžėsi per 1,4 tūkst. teniso entuziastų. Šiose varžybose jie sužaidė beveik 4,8 tūkst. mačų.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vasara '26“ teniso turnyras

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Tradiciškai, didžiausia turnyro bendruomenė susibūrė Vilniuje, kur varžėsi daugiau kaip tūkstantis tenisininkų. Kaune jų buvo apie 250, likusi dalis – Klaipėdoje.

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Skirtingo pajėgumo žaidėjai iš pradžių varžėsi grupių etape, vėliau geriausieji pateko į atkrintamąsias varžybas.

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Vilniuje pajėgiausio „Masters“ diviziono čempionu tapo visus varžovus įveikęs daugkartinis Lietuvos teniso čempionatų dalyvis, buvęs Lietuvos vyrų teniso rinktinės kapitono asistentas Simas Malakauskas.

„Tikrai labai smagi ir netikėta pergalė. Specialiai šiam turnyrui nesiruošiau, todėl šis titulas dar saldesnis. Netikėta ji man dar ir todėl, kad gana retai žaidžiu ant grunto dangos, nors ji man ir patinka. Žodžiu, puikus turnyras, daug gerų mačų ir smulkios detalės, kurios tenise dažniausiai ir lemia pergales“, – po varžybų sakė S. Malakauskas.

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Tenisas tampa nuolatiniu gyvenimo palydovu

Turnyrą organizuojančių „Teniso namų“ atstovų teigimu, įspūdinga šio turnyro statistika atspindi bendrą tendenciją – Lietuvos mėgėjų teniso bendruomenė ne tik auga, bet ir tampa vis aktyvesnė.

„Stebime ne tik nuosekliai augantį teniso mėgėjų skaičių, bet ir vis didesnį jų įsitraukimą. Tenisas daugeliui tampa svarbia ir struktūruota gyvenimo dalimi. Žmonės reguliariai varžosi, seka bičiulių ir varžovų rezultatus, vertina savo progresą. Tai mus džiugina, bet kartu įpareigoja – augant bendruomenei turime keistis ir mes“, – sako „Teniso namams“ vadovaujantis Vytautas Bartulis.

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Anot jo, rekordiniai jau 15 metų vykstančio vasaros turnyro skaičiai nėra atsitiktinumas.

„Tą pačią tendenciją matome ir ką startavusiame mūsų kiek kito formato turnyre „Rewo iššūkis“. Vos per dvejus metus jo dalyvių skaičius perkopė tūkstantį ir beveik pasivijo daugiau nei antrą dešimtmetį skaičiuojantį vasaros turnyrą“.

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Dalyvių ir susitikimų gausa skatina ieškoti naujų sprendimų

Augantis žaidėjų aktyvumas turnyrų organizatoriams reiškia ir naujus iššūkius. Kiekvienam tęstinio turnyro mačui varžovai turi susiderinti visiems tinkamą laiką, rasti laisvą aikštelę, ją rezervuoti.

„Todėl vis daugiau dėmesio skiriame technologiniams sprendimams, kurie padeda žaidėjams organizuoti susitikimus. Mūsų naujas mačų planavimo įrankis leidžia vienoje vietoje varžovui pasiūlyti kelis galimus laikus ir aikšteles bei tiesiog lengviau susitarti. Taip pat – iš karto rasti tinkamu metu laisvas aikšteles“, – pasakoja V. Bartulis.

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„Teniso namų“ turnyro dalyviai jau pamėgo ir platformos įrankius, leidžiančius analizuoti savo ir varžovų žaidimą. Maždaug 14 tūkst. teniso ir padelio žaidėjų vienijančioje sistemoje yra sukaupta per 130 tūkst. mačų duomenų. Tokia duomenų bazė leidžia teniso mėgėjams sekti savo TNL („Teniso namų lygio“) reitingo raidą, progresą.

„Norintys nerti dar giliau, gali analizuoti išsamesnę statistiką, tarpusavio susitikimų duomenis. Galiausiai siūlome ir sukauptais duomenimis grįstas dirbtinio intelekto įžvalgas, kurios prieš būsimą dvikovą analizuoja istorinius abiejų žaidėjų duomenis ir tendencijas. Kai prieš penkiolika metų pradėjome organizuoti turnyrus, svarbiausia buvo suteikti žmonėms galimybę reguliariai varžytis. Šiandien žaidėjų poreikiai gerokai platesni. Jie nori paprasčiau susiorganizuoti mačą, rasti kortą, stebėti savo progresą ir suprasti savo žaidimą. Technologijos mačo už tave nelaimės, bet sutaupyti laiko, kurį galima skirti tenisui, tikrai padeda“, – sako V. Bartulis.

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Per 30 čempionų

Vilniuje tęstinio vasaros turnyro čempionais atskiruose divizionuose tapo S. Malakauskas, Karolis Kvietkauskas, Lukas Langvinis, Danielius Kazlauskas, Tadas Janulis, Šimonas Lukša, Domas Naujokaitis, Violeta Kirilovaitė, Aistė Rybkienė, Malvina Baikštienė ir Indrė Čepulytė.

Kaune triumfavo Antanas Gilaitis, Karolis Jarašūnas, Vytautas Drungilas, Dainius Šlepetis, Arnas Vosylius, Dovilė Kavolienė, Ieva Kaminskaitė-Aleksandravičienė, Agnė Burekė, Milda Jarašūnė ir Viltė Lubytė-Sinkevičienė.

Klaipėdoje čempionų titulais džiaugėsi Rokas Bražinskas, Julius Šimulionis, Dominykas Peleckis, Remigijus Šeškus, Julius Vilovas, Viktorija Masloboeva, Natalija Šigejeva, Lina Slapikienė, Lina Kaveckienė ir Rūta Kasparaitytė.

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