Fernandez sugrįžo į pergalių kelią: Singapūre iškovojo šeštąjį WTA titulą

Šeštoji turnyro raketė Singapūre demonstravo puikią sportinę formą – pralaimėjo vos vieną setą. Ketvirtfinalyje kanadietė įveikė pirmąją turnyro raketę ir „Roland Garros“ čempionę Mirrą Andrejevą, o pusfinalyje po pralaimėto pirmojo seto atsitiesė prieš „Roland Garros“ finalininkę Mają Chvalinską.
Finale L. Fernandez nuo pat pradžių bandė diktuoti sąlygas. Ji dukart laimėjo varžovės padavimų serijas, tačiau T. Gibson abu kartus sugebėjo atsakyti tuo pačiu. Australė turėjo puikią progą persverti rezultatą savo naudai – ji turėjo „set pointą“ dešimtajame geime. Vis dėlto nesėkmingas australės smūgis leido kanadietei išsigelbėti. Tai tapo lūžio tašku. L. Fernandez dar kartą laimėjo T. Gibson padavimų serijas, o netrukus užtikrintai užbaigė pirmąjį setą.
Antrajame sete intrigos nebeliko. Kanadietė dominavo ir nesuteikė varžovei nė vienos galimybės taškų laimėti jos padavimų seriją. L. Fernandez laimėjo visus šešis antrojo seto geimus ir iškovojo titulą.
„Noriu pasveikinti Talią ir jos komandą. Jūs atlikote nuostabų darbą. Esi puiki žaidėja ir dar geresnis žmogus. Esu tikra, kad ateityje dar žaisi ne viename finale ir iškovosi ne vieną titulą“, – po mačo sakė L. Fernandez.
Šis triumfas pratęsė kanadietės sėkmingą pasirodymų Azijoje istoriją. Iš šešių jos karjeros titulų net trys iškovoti šiame žemyne – Honkonge 2023 metais, Osakoje 2025-aisiais ir dabar Singapūre.
Prieš turnyrą L. Fernandez šį sezoną buvo iškovojusi 17 pergalių ir patyrusi 23 pralaimėjimus. Pernai ji triumfavo dviejuose turnyruose, o šiemet titulų dar neturėjo.
„Ši pergalė suteikia daug pasitikėjimo, tačiau žinau, kad jau kitą dieną viską turėsiu pradėti nuo nulio. Pekine nebus lengva, ten susirinks daugybė aukščiausio lygio žaidėjų. Nuo šiol bus tik sunkiau. Tai, kad šią savaitę sugebėjau įveikti tiek sunkumų, suteikia tikėjimo, jog galiu tai padaryti dar kartą“, – kalbėjo kanadietė.
Nugalėtojai atiteko 500 reitingo taškų ir 185,5 tūkst. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.
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