Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Fernandez sugrįžo į pergalių kelią: Singapūre iškovojo šeštąjį WTA titulą

2026-09-27 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 22:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kanadietė Leylah Fernandez (WTA-31) Singapūre pagaliau nutraukė titulų badą. Sekmadienį vykusiame „Singapore Tennis Open“ finale 24-erių tenisininkė 7:5, 6:0 nugalėjo pirmą kartą WTA turnyro finale žaidusią australę Talią Gibson (WTA-63) ir iškovojo šeštąjį karjeros titulą. Mačas truko 1 valandą ir 38 minutes. L. Fernandez tai buvo antrasis karjeros titulas WTA 500 kategorijos turnyre ir pirmasis trofėjus šiemet.

Leylah Fernandez | Scanpix nuotr.

Kanadietė Leylah Fernandez (WTA-31) Singapūre pagaliau nutraukė titulų badą. Sekmadienį vykusiame „Singapore Tennis Open“ finale 24-erių tenisininkė 7:5, 6:0 nugalėjo pirmą kartą WTA turnyro finale žaidusią australę Talią Gibson (WTA-63) ir iškovojo šeštąjį karjeros titulą. Mačas truko 1 valandą ir 38 minutes. L. Fernandez tai buvo antrasis karjeros titulas WTA 500 kategorijos turnyre ir pirmasis trofėjus šiemet.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštoji turnyro raketė Singapūre demonstravo puikią sportinę formą – pralaimėjo vos vieną setą. Ketvirtfinalyje kanadietė įveikė pirmąją turnyro raketę ir „Roland Garros“ čempionę Mirrą Andrejevą, o pusfinalyje po pralaimėto pirmojo seto atsitiesė prieš „Roland Garros“ finalininkę Mają Chvalinską.

REKLAMA
REKLAMA

Finale L. Fernandez nuo pat pradžių bandė diktuoti sąlygas. Ji dukart laimėjo varžovės padavimų serijas, tačiau T. Gibson abu kartus sugebėjo atsakyti tuo pačiu. Australė turėjo puikią progą persverti rezultatą savo naudai – ji turėjo „set pointą“ dešimtajame geime. Vis dėlto nesėkmingas australės smūgis leido kanadietei išsigelbėti. Tai tapo lūžio tašku. L. Fernandez dar kartą laimėjo T. Gibson padavimų serijas, o netrukus užtikrintai užbaigė pirmąjį setą.

REKLAMA

Antrajame sete intrigos nebeliko. Kanadietė dominavo ir nesuteikė varžovei nė vienos galimybės taškų laimėti jos padavimų seriją. L. Fernandez laimėjo visus šešis antrojo seto geimus ir iškovojo titulą.

„Noriu pasveikinti Talią ir jos komandą. Jūs atlikote nuostabų darbą. Esi puiki žaidėja ir dar geresnis žmogus. Esu tikra, kad ateityje dar žaisi ne viename finale ir iškovosi ne vieną titulą“, – po mačo sakė L. Fernandez.

REKLAMA
REKLAMA

Šis triumfas pratęsė kanadietės sėkmingą pasirodymų Azijoje istoriją. Iš šešių jos karjeros titulų net trys iškovoti šiame žemyne – Honkonge 2023 metais, Osakoje 2025-aisiais ir dabar Singapūre.

Prieš turnyrą L. Fernandez šį sezoną buvo iškovojusi 17 pergalių ir patyrusi 23 pralaimėjimus. Pernai ji triumfavo dviejuose turnyruose, o šiemet titulų dar neturėjo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ši pergalė suteikia daug pasitikėjimo, tačiau žinau, kad jau kitą dieną viską turėsiu pradėti nuo nulio. Pekine nebus lengva, ten susirinks daugybė aukščiausio lygio žaidėjų. Nuo šiol bus tik sunkiau. Tai, kad šią savaitę sugebėjau įveikti tiek sunkumų, suteikia tikėjimo, jog galiu tai padaryti dar kartą“, – kalbėjo kanadietė.

Nugalėtojai atiteko 500 reitingo taškų ir 185,5 tūkst. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų