„Real“ palaužė dviejų lietuvių klubą

Ignas Brazdeikis per 30 minučių pelnė 14 taškų (4/9 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, gavo bloką, provokavo pražangą, 5 kartus prasižengė ir rinko 9 naudingumo balus.
Simonas Lukošius per 13 minučių pridėjo 9 taškus (3/4 dvit., 1/1 baud.), atkovojo kamuolį, provokavo pražangą ir rinko 10 naudingumo balų.
„Unicaja“ ekipai 20 taškų pridėjo Willy Hernangomezas, 18 – Amine Noua, o „Real“ 17 taškų pelnė Theo Maledonas (7 rez. perd.), 15 – Facundo Campazzo, 14 – Timothe Luwawu-Cabarrot.
Kitą savaitę „Real“ Eurolygoje kovos su Stambulo „Anadolu Efes“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
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