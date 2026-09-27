OLY iškovojo taurę Graikijoje

Finale 101:96 (25:17, 25:19, 24:29, 27:31) buvo nugalėta Andreos Trinchieri treniruojama Salonikų PAOK.
OLY 25 taškus pelnė ir 10 kamuolių atkovojo Aleksandras Vezenkovas, 20 taškų rinko Jeanas Montero, 19 – Evanas Fournier, 12 – Donta Hallas (8 atk. kam.).
PAOK 18 taškų pelnė Marcusas Fosteris, 15 – Kyle‘as Alexanderis (8 atk. kam.) ir Cedi Osmanas (7 atk. kam., 4/11 trit.), po 11 – Nickas Calathesas ir Nazas Mitrou-Longas.
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