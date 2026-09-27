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Pirmasis WTA titulas Birrell karjeroje: australė finale pranoko tautietę

2026-09-27 22:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 22:14
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Kimberly Birrell (WTA-60) pagaliau iškovojo pirmąjį karjeros WTA turnyro vienetų titulą. Seulo (Pietų Korėja) turnyro finale 28-erių australė 6:4, 6:2 nugalėjo savo tautietę Mayą Joint (WTA-99). Tai buvo pirmasis dviejų australių susitikimas WTA ture, be to, tai buvo pirmasis australiškas finalas WTA ture nuo 2017 metų.

Kimberly Birrell | Scanpix nuotr.

Kimberly Birrell (WTA-60) pagaliau iškovojo pirmąjį karjeros WTA turnyro vienetų titulą. Seulo (Pietų Korėja) turnyro finale 28-erių australė 6:4, 6:2 nugalėjo savo tautietę Mayą Joint (WTA-99). Tai buvo pirmasis dviejų australių susitikimas WTA ture, be to, tai buvo pirmasis australiškas finalas WTA ture nuo 2017 metų.

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M. Joint mačą pradėjo užtikrintai ir greitai išsiveržė į priekį 2:0. Vis dėlto K. Birrell netrukus perėmė iniciatyvą, du kartus laimėjo varžovės padavimų serijas ir pirmąjį setą užbaigė savo naudai 6:4.

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Antrajame sete tenisininkės apsikeitė ankstyvais „breikais“, tačiau vėliau K. Birrell dar kartą laimėjo varžovės padavimų seriją ir įgijo persvarą. Paskutiniame mačo geime australė vėl atliko „breiką“ ir po 1 val. 23 min. šventė pergalę.

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M. Joint mače stigo stabilumo – ji padarė net 41 neišprovokuotą klaidą ir atliko 12 neatremiamų smūgių. K. Birrell statistika buvo kur kas solidesnė: 10 neatremiamų smūgių ir 21 neišprovokuota klaida.

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Čempionė pasinaudojo šešiomis iš dešimties susikurtų „break pointo“ galimybių, o M. Joint iš šešių progų realizavo tris.

K. Birrell iki šiol buvo pasiekusi du WTA turnyrų vienetų finalus, tačiau abu kartus liko be trofėjaus. Dabar pasaulio reitinge 60-ąją vietą užimanti australė pirmą kartą karjeroje pateks į geriausiųjų 50-uką. Jai atiteko 250 reitingo taškų bei 37,39 tūkst. JAV dolerių.

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Latvė Jelena Ostapenko (WTA-32) Seule nutraukė beveik 3 mėnesius trukusį pergalių badą vienetų varžybose, bet lūkesčių vis tiek nepateisino. Pirmoji turnyro raketė aštuntfinalyje 4:6, 1:6 nusileido australei Taylah Preston (WTA-94).

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.

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