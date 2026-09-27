Vilnių užplūdo beveik 23 tūkstančiai ėjikų: 11-asis „Toyota Ėjimas“ subūrė rekordinį dalyvių skaičių

Ėjimas, kuris išjudina ne tik kūną
Judėjimas nebūtinai prasideda nuo sporto klubo ar treniruočių plano. Kartais užtenka apsiauti patogius batus ir išeiti pro duris. „Toyota Ėjimas“ kasmet tampa tuo impulsu tūkstančiams žmonių, kurie vienai dienai pasirenka ilgesnį maršrutą, daugiau žingsnių ir bendrą tikslą.
Vieniems tai buvo ramus sekmadienio pasivaikščiojimas su šeima, kitiems – rimtesnis fizinis iššūkis ar proga pabūti tarp žmonių ir parsinešti gerą emociją į kasdienybę. Skirtingi tempai, skirtingi tikslai, tačiau viena bendra kryptis – pirmyn.
Skirtingi Vilniaus veidai
Neatsitiktinai renginys vyko Pasaulinę turizmo dieną – ėjikų maršrutai tapo kelių valandų kelione po skirtingus Vilniaus veidus. Trasos driekėsi nuo Nepriklausomybės aikštės ir Katedros iki žaliųjų sostinės erdvių, o ilgesnėse trasose dalyvių laukė ir mažiau įprasti miesto kampeliai.
Vienas jų – Šeškiuko ežeriukas, ne kiekvienam vilniečiui gerai žinomas, tačiau labai jaukus Šeškinės gamtos kampelis. Nedidelis ežerėlis, apsuptas žalumos, primena, kad net ir tankiai gyvenamame miesto rajone galima rasti vietų, kuriose kelioms minutėms sustoja miesto ritmas.
Kitokį Vilniaus veidą dalyviai pamatė ir Jeruzalės tvenkinio parke. Šiemet atvertas atnaujintas parkas aplink istorinį tvenkinį papildė maršrutą naujais takais, tilteliais ir erdvėmis prie vandens. Taip vienoje trasoje susitiko skirtingi sostinės sluoksniai – miesto architektūra, istorija ir gamta.
Trys trasos – trys Lietuvos istorijos
Vilnių šiemet padėjo pažinti ne tik maršrutai, bet ir medaliai. Kiekviena trasa turėjo savo istoriją, o trys medaliai tapo skirtingais Lietuvos kultūros ir istorijos pasakojimais.
5 km trasos medalyje įamžintos Lietuvos nacionalinio dramos teatro mūzos ir daugiau nei aštuonis dešimtmečius teatro simboliu esantis laivelis.
10 km trasos medalis pasakoja apie pirmąją lietuvišką operą „Birutė“, 1906 m. pirmą kartą suskambėjusią lietuvių kalba. Ilgiausios, 25 km, trasos medalis skirtas knygnešiams – žmonėms, kurie spaudos draudimo metais rizikavo savo laisve, kad lietuviškas žodis pasiektų žmones.
Trys trasos, trys skirtingi pasakojimai, tačiau viena bendra idėja – kultūra, kalba ir istorija išlieka gyvos tol, kol jas perduodame toliau.
Milijonai žingsnių – viena bendra tradicija
Per vieną sekmadienį Vilniaus gatvėse ir parkuose - milijonai žingsnių. Tačiau svarbiausias „Toyota Ėjimo“ rezultatas matuojamas ne vien kilometrais – tai žmonės, kurie pajudėjo, susitiko, išbandė save ir galbūt parsinešė norą eiti dažniau.
„Šiandien svarbiausia ne tik tai, kiek kilometrų nuėjome. Svarbiausia, kad beveik 23 tūkstančiai žmonių pasirinko judėti. Norime, kad šiandienos energija nesibaigtų finišo linijoje – kad dalis šių žingsnių persikeltų į kasdienį gyvenimą“, – sako „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.
Šių metų „Toyota Ėjimas“ dar kartą parodė, kad dideliems pokyčiams ne visada reikia didelių sprendimų. Kartais užtenka tiesiog pradėti eiti – o kai drauge pajuda beveik 23 tūkstančiai žmonių, tai tampa ne tik vienos dienos renginiu, bet ir stipria judėjimo banga.
Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.