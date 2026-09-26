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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Orų prognozės turi gerų žinių: vilniečių laukia saulėtas sekmadienis

2026-09-26 15:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 15:53
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Rugsėjo pabaiga Lietuvoje paprastai asocijuojasi su pilkais debesimis, permirkusiais batais ir amžina dilema, ar verta apskritai kišti nosį į lauką. Vis dėlto šis savaitgalis nusprendė sulaužyti tradicijas. Sinoptikų prognozės žada malonią staigmeną - sekmadienį Vilnių nutvieks saulė, o sostinę išjudins „Toyota Ėjimas“. Tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių vėl iškeis automobilius į patogius batus.

Ėjimas | Elvio Žaldario nuotr.

Rugsėjo pabaiga Lietuvoje paprastai asocijuojasi su pilkais debesimis, permirkusiais batais ir amžina dilema, ar verta apskritai kišti nosį į lauką. Vis dėlto šis savaitgalis nusprendė sulaužyti tradicijas. Sinoptikų prognozės žada malonią staigmeną - sekmadienį Vilnių nutvieks saulė, o sostinę išjudins „Toyota Ėjimas“. Tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių vėl iškeis automobilius į patogius batus.

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Nuo kovos menų iki pirmos pagalbos mokymų

Renginio širdimi taps Nepriklausomybės aikštė prie Seimo rūmų. Čia įsikurs visas starto miestelis, kuriame gyvybė virs nuo pat ryto. Dar prieš pradedant skaičiuoti kilometrus, bus galima išmėginti radijo bangomis valdomų automobilių trasą, basomis pereiti specialų pėdučių taką, pasitreniruoti pirmosios pagalbos simuliacijose ar įsiamžinti 360 laipsnių vaizdo kameroje. Nuotaiką aikštėje kurs ir tarp minios nardantys renginio kojūkininkai.

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Vos pajudėjus trasomis, viena pirmųjų didžiųjų stotelių dalyvius pasitiks Katedros aikštėje. Čia įsikurs interaktyvi mobilumo erdvė, kviesianti pačiam patirti, kaip sportuoja paralimpiečiai. Norintys papildomo azarto galės įsilieti į aikido treniruotę ar pasitikrinti lygsvarą einant ant įtempto lyno.

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Kuo daugiau kilometrų, tuo daugiau Vilniaus

Pasirinkę 10 ir 25 km distancijas kirs upę ir atsidurs Konstitucijos prospekte, kur bus siūloma pajudėti dinamiškuose mėtymo ir taikymo žaidimuose, čia veiks ir speciali emocijų įžeminimo erdvė kurioje ėjikai galės pažymėti ne tik įveiktą atstumą, bet ir savo vidinę nuotaiką.

Tikrąjį kontrastų Vilnių išvys tie, kurie ryšis 25 kilometrų iššūkiui. Trasa pasuks į žaliąją miesto dalį ir atves tiesiai prie Jeruzalės tvenkinio parko. Nuo lieptelio atsiveriantys ramūs vandens vaizdai taps vieta, kur net patiems didžiausiems skubėtojams norėsis tiesiog kelioms minutėms palikti telefoną kišenėje ir pasigrožėti ramiu rudens sekmadieniu.

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Kartais miestą geriausia pamatyti einant

Vilniuje galima nugyventi dešimtmečius, tačiau kasdieniai maršrutai automobiliu ar autobusu sukuria apgaulingą įspūdį, kad miestą pažįstame mintinai. Pėsčiomis įveikiami kilometrai atveria visai kitą perspektyvą – tas kiemų, tvenkinių ir parkų detales, kurios pro automobilio langą tiesiog pralekia per kelias sekundes.

Paskutinis rugsėjo sekmadienis žada tam tobulą progą – šiltą orą ir visai kitokį Vilnių po kojomis. Organizatoriai dalinasi, kad registracija vis dar nemokama, tas prisijungti gali visi.

Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

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