Sekmadienį Vilniaus centras virs viena didele ėjimo trasa

Trys trasos – trims skirtingiems sekmadienio planams
Norintiems lengvo ir ramaus pasivaikščiojimo su šeima ar mažaisiais paruošta 5 km trasa, ieškantiems aktyvesnio sekmadienio ir ilgesnio maršruto – 10 km, o pasiruošusiems rimtesniam iššūkiui - 25 km. Trumpiausia 5 km trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais, o ilgesnėse trasose pasitaikys ir statesnių iššūkių.
Tačiau kilometrai – tik viena renginio dalis. Renginio miestelyje ir trasose dalyvių lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos, tad „Toyota Ėjimas“ šįkart bus ne tik proga surinkti žingsnius, bet ir išbandyti tai, kam įprastą dieną progos pasitaiko retai.
Viena tokių veiklų yra pažintis su paralimpiniu sportu. Lietuvos paralimpinis komitetas kvies susipažinti su Lietuvai atstovaujančiais paralimpiečiais ir patiems išmėginti paralimpines sporto šakas. Norintiems daugiau veiksmo – aikido, įvairiausi lauko žaidimai ir emocinio įsižeminimo veiklos, sportinės rungtys, pirmosios pagalbos mokymai, o mažųjų dalyvių lauks veidukų piešimas, laikinos tatuiruotės, balionai, milžiniški muilo burbulai ir prizai.
Tokios veiklos „Toyota Ėjime“ jau tapę tradicija. Ankstesniuose renginiuose dalyviai sėdo į sportinius vežimėlius ir žaidė krepšinį, išbandė tinklinį sėdint, rutulio stūmimą bei bėgimą triračiais. Savo patirtimi ir patarimais čia dalijosi patys sportininkai, tad lankytojai galėjo ne tik išbandyti neįprastas rungtis, bet ir iš arčiau pažinti paralimpinį sportą.
Sekmadienį keisis ir eismas Vilniaus centre
Dėl renginio vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Jie prasidės dar šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, todėl savaitgalį planuojantiems keliones per Vilniaus centrą rekomenduojama iš anksto atsižvelgti į pasikeitimus.
Nuo 2026 m. rugsėjo 26 d. 9 val. iki rugsėjo 27 d. 20 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės.
Nuo 2026 m. rugsėjo 26 d. 18 val. iki rugsėjo 27 d. 20 val. transporto priemonių eismas bus draudžiamas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
2026 m. rugsėjo 27 d. nuo 5 iki 20 val., transporto priemonių eismas bus draudžiamas A. Goštauto gatvės dalimi nuo A. Tumėno iki J. Jasinskio gatvės.
Eismo ribojimai:
Vairuotojai, sekmadienį planuojantys kelionę per šią miesto dalį, kviečiami įsivertinti papildomą laiką ir rinktis alternatyvius maršrutus.
„Toyota Ėjimas“ vyks rugsėjo 27 d., sekmadienį, o visų trasų startas ir finišas bus Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. Renginys nemokamas, tačiau norint dalyvauti reikalinga registracija.
Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
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