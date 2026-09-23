Williamsas-Gossas apie Eurolygos startą: turime išlikti susikoncentravę

„Taip, pasiruošimas sezonui dėl ankstesnio Eurolygos starto buvo kiek trumpesnis, bet gerai, kad visi turime tą patį tvarkaraštį. Tikrai nekantraujame išeiti į aikštelę ir pradėti sezoną“, – kalbėjo žalgirietis.
Amerikietis aptarė ir pagrindinius trenerių štabo dėliojamus akcentus prieš laukiančias rungtynes bei norą diktuoti susitikimo tempą nuo pat pirmųjų minučių.
„Tai bus svarbu. Būtų puiku, jei pavyktų rungtynes pradėti kokybiškai, tačiau jie žaidžia namuose, tai yra pirmosios rungtynės, todėl tikimės, kad jie į aikštę žengs su dideliu energijos kiekiu. Nesvarbu, kaip viskas prasidės, tai yra 40 minučių rungtynės, todėl turime išlikti susikoncentravę visą laiką“, – išskyrė N.Williamsas-Gossas.
Vasarą „Crvena Zvezda“ komandos vairą perėmė ispanas Ibonas Navarro, pastaruosius ketverius metus dirbęs Malagos „Unicaja“ komandoje, prieš kurią rungtyniavo ir N.Williamsas-Gossas savo etapo Madrido „Real“ klube metu.
„Kaip treneris, man jis tikrai patinka. Dvejus metus žaidžiau prieš jo komandas, kai buvau Madride, o Malagos komandoje jis atliko puikų darbą, tad tikrai gerbiu jo darbus ir manau, kad jis turi gerų sumanymų, džiaugiuosi jo debiutu Eurolygoje. Mūsų laukia nemažas iššūkis, bet manau, kad esame pasiruošę“, – dalijosi žalgirietis.
Kviečiame įsijungti visą video ir išgirsti likusias N.Williamso-Gosso mintis apie pagrindinius būsimų varžovų lyderius.
Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Kauno „Žalgirio“ akistata prasidės jau ketvirtadienį 21.00 val. Lietuvos laiku.
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