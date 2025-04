Beveik pusė (47 proc.) suaugusių Lietuvos gyventojų sportuoja, mankštinasi ar užsiima kita fizine veikla bent kartą per savaitę, o 4 iš 10 žmonių to nedaro niekada. Bent kartą per savaitę fizine veikla užsiima kur kas daugiau vaikų ir paauglių (77 proc.). Vis dėlto daugumos šalies gyventojų fizinis aktyvumas nesiekia Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijų. Nacionalinės sporto agentūros užsakymu UAB „Baltijos tyrimai“ atliko šalies gyventojų apklausas apie fizinį aktyvumą.