Beveik pusė Lietuvos gyventojų yra reguliariai fiziškai aktyvūs, vaikai ir paaugliai – aktyvesni

Beveik pusė (47 proc.) suaugusių Lietuvos gyventojų sportuoja, mankštinasi ar užsiima kita fizine veikla bent kartą per savaitę, o 4 iš 10 žmonių to nedaro niekada. Bent kartą per savaitę fizine veikla užsiima kur kas daugiau vaikų ir paauglių (77 proc.). Vis dėlto daugumos šalies gyventojų fizinis aktyvumas nesiekia Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijų.

Nacionalinės sporto agentūros užsakymu UAB „Baltijos tyrimai“ atliko šalies gyventojų apklausas apie fizinį aktyvumą. Asmeninio interviu būdu buvo apklausta 1019 suaugusių Lietuvos gyventojų (18 m. ir vyresnių). Pirmą kartą į klausimus apie fizinį aktyvumą atsakė ir vaikai bei paaugliai (apklausoje dalyvavo 7–17 m. respondentai, iš viso – 405).

„Šios visuomenės apklausos apie fizinį aktyvumą buvo išsamesnės nei įprastai ir leidžia susidaryti aiškesnį fiziškai (ne)aktyvaus lietuvio portretą, geriau suprasti vaikų, paauglių ir suaugusiųjų motyvaciją būti fiziškai aktyviais, taip pat atskleidžia populiariausias fizinio aktyvumo formas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad daugiau nei pusė apklaustų nesportuojančių vaikų ir paauglių to nedaro, nes nejaučia poreikio ar nemato prasmės. Tai rodo, kad reikia stiprinti jaunų žmonių fizinį raštingumą, aktyviau siekti sudominti fizinio aktyvumo veiklomis pasyvius vaikus ir paauglius. Taip pat džiugina, kad vaikai yra fiziškai aktyvesni nei suaugę, tačiau reikia neužmiršti, kad jiems minimalios rekomendacijos yra vidutiniškai bent 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo kasdien, o dauguma tyrime dalyvavusių vaikų ir paauglių to nepasiekia“, – sako Nacionalinės sporto agentūros direktorius Mindaugas Špokas.

Suaugusiųjų fizinis aktyvumas – nekinta

Apklausos rezultatai parodė, kad dažnai – 5 ir daugiau kartų per savaitę – sportuoja, mankštinasi ar kitomis fizinio aktyvumo formomis užsiima (kai veikla trunka ne trumpiau nei 30 min.) 1 iš 10 (11 proc.) suaugusių šalies gyventojų. Dar 17 proc. respondentų nurodė, kad sportuoja ar mankštinasi 3–4 kartus per savaitę, 19 proc. – 1–2 kartus per savaitę. Vis dėlto atsakymą „Niekada“ į klausimą „Kaip dažnai Jūs sportuojate, mankštinatės ar užsiimate kitomis paminėtomis fizinio aktyvumo formomis, jei jos trunka ne mažiau nei 30 minučių?“ pasirinko 43 proc. respondentų. Pasyvių (4 iš 10) šalies gyventojų rodikliai reikšmingai nesikeičia nuo 2022 m. Pasaulinė sveikatos organizacija suaugusiems 18 m. ir vyresniems žmonėms rekomenduoja bent 150–300 minučių vidutinės arba 75–150 minučių aukšto intensyvumo aerobinės veiklos per savaitę. Remiantis atliktu tyrimu, populiariausios tarp Lietuvos gyventojų yra tos fizinio aktyvumo formos, kuriomis galima užsiimti lauke – bėgiojimas ar vaikščiojimas gamtoje (per paskutinius 12 mėn. tuo užsiėmė 27 proc. fiziškai aktyvių respondentų), kas penktas (22 proc.) renkasi dviratį.

Paprašyti įvardinti 3 svarbiausias priežastis, kodėl sportuoja, mankštinasi ar užsiima kitomis fizinio aktyvumo formomis suaugę asmenys dažniausia nurodė geresnę fizinę savijautą ir didėjantį fizinį pajėgumą (tai nurodė 88 proc. fiziškai aktyvių apklausos dalyvių). Panaši dalis įvardijo geresnę emocinę sveikatą (78 proc.), 4 iš 10 kaip vieną iš esminių fizinio aktyvumo priežasčių nurodė geresnę išvaizdą (43 proc.).

Tarp svarbiausių priežasčių, kodėl nesportuoja, ketvirtadalis respondentų (26 proc.) nurodė tai, kad jie nemato fizinio aktyvumo prasmės ar nejaučia poreikio sportuoti. Kas šeštas (17 proc.) įvardijo per didelį užimtumą, tokia pati dalis nesportuojančių ir nesimankštinančių respondentų to nedaro, nes negali dėl sveikatos sutrikimų arba negalios.

Vaikai ir paaugliai fiziškai aktyvesni

Kaip parodė „Baltijos tyrimų“ Nacionalinės sporto agentūros užsakymu atliktas dar vienas tyrimas, kad dažnai (5 ir daugiau kartų per savaitę) sportuoja, mankštinasi ar kitomis fizinio aktyvumo formomis užsiima (kai veikla trunka ne trumpiau nei 30 min.) kas penktas (18 proc.) apklaustas vaikas ar paauglys (7–17 m.). Dar trečdalis (34 proc.) šios amžiaus grupės respondentų nurodė, kad sportuoja ar mankštinasi 3–4 kartus per savaitę, ketvirtadalis (25 proc.) – 1–2 kartus per savaitę. „Niekada“ į klausimą „Kaip dažnai sportuojate, mankštinatės ar užsiimate kitomis paminėtomis fizinio aktyvumo formomis, jei jos trunka ne mažiau nei 30 minučių?“ atsakė 14 proc. apklausoje dalyvavusių vaikų ir paauglių. Pasaulio sveikatos organizacija vaikams ir paaugliams rekomenduoja vidutiniškai bent 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo aerobinės veiklos kiekvieną dieną.

Vaikai ir paaugliai taip pat dažniausiai renkasi fizinį aktyvumą lauke – bėgioja ar vaikščioja gamtoje (29 proc.), mina dviratį (26 proc.), važinėja riedlente ar riedučiais (21 proc.). Daugiau nei trečdalis (34 proc.), apklaustų vaikų ir paauglių treniruojasi pasirinktą sporto šaką.

Paprašyti nurodyti 3 svarbiausias priežastis, kodėl užsiima šiomis veiklomis, 42 proc. vaikų ir paauglių atsakė, nes yra naudinga sveikatai, 35 proc. – savo malonumui arba patinka sportas, o dar trečdalis (34 proc.) nurodė, kad tai padeda atsipalaiduoti ir pailsėti. Kaip ir tarp suaugusiųjų daugiau nei pusė (54 proc.) iš nesportuojančių vaikų ir paauglių to nedaro, nes nejaučia poreikio ar nemato prasmės būti fiziškai aktyviais, kas penktas (20 proc.) – nemėgsta sporto.