Jau skiria naujas išmokas gyventojams: moka po 364 eurus už mėnesį

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši išmoka populiariausia Vilniuje ir Kaune. Išmoka skiriama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės), vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį.

Moka po 364 eurus už mėnesį

Savivaldybių duomenimis, 2025 metų I ketvirtį vidutiniškai per mėnesį vaiko priežiūros kompensacinė išmoka buvo paskirta už 210 vaikų (193 šeimoms), jai mokėti išleista 196 tūkst. eurų. Daugiausia šios išmokos gavėjų yra didžiosiose savivaldybėse: Vilniaus mieste – 93, Kauno mieste – 24, Kauno rajone – 15, Vilniaus rajone – 14, Klaipėdos mieste ir rajone – po 8.

Pagal Išmokų vaikams įstatymą vaiko priežiūros kompensacinės išmokos dydis – 5,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį. 2025 m. BSI dydis – 70 eurų, išmokos dydis – 364 eurai.

Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka skiriama ir mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėviui) ar globėjui, kai vaiko globa nustatyta šeimoje, už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės), vykdančio vaikų dienos priežiūrą Lietuvos Respublikoje pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį.

Pagrindiniai šios išmokos tikslai – spręsti vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo problemą, taip pat suteikti tėvams, įtėviams ar globėjams galimybę derinti darbą, karjerą ir vaikų auginimą, anksčiau grįžti į aktyvią darbo rinką. Todėl vaiko priežiūros kompensacinė išmoka mokama tik dirbantiems vaiko tėvams, įtėviams ar globėjams, išskyrus atvejus, kai jie turi negalią ir jiems nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis.

Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka neskiriama, jei fizinis asmuo prižiūri savo ar bendrai gyvenančio asmens auginamą vaiką. Be to, siekiant užtikrinti vaikų tinkamą priežiūrą, išmoka neskiriama už daugiau nei 5 to paties fizinio asmens tuo pačiu metu prižiūrimus vaikus, išskyrus, kai visi prižiūrimi vaikai yra iš vienos šeimos.

Vaiko tėvai, įtėviai ar globėjai, kuriems išmoka paskirta, turi pranešti savo gyvenamosios vietos savivaldybei apie visas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, pavyzdžiui, apie nutrauktą vaiko priežiūros ar darbo sutartį, vaiko pradėtą lankyti darželį ar laikinai sustabdytą vaiko priežiūrą (pavyzdžiui, dėl ligos, atostogų).

Norintys gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, turėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti www.spis.lt

Svarbu pažymėti, kad šeimos, auginančios vaikus, gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoką vaikui (vaiko pinigus), vienkartinę išmoką vaikui ir kt.). Išmokų vaikams dydžiai yra susieti su socialinės paramos išmokų atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami. Nuo 2025 m. sausio 1 d. universalios išmokos vaikui dydis padidėjo nuo 96,25 iki 122,5 euro, o papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms padidėjo nuo 56,65 iki 72,1 euro. Gausios, nepasiturinčios ar vaiką su negalia auginančios šeimos iš viso gauna 194,6 euro per mėnesį.