Šios salotos taps tikru vasaros hitu: kartosite dar ne kartą

Šios agurkų ir krevečių salotos yra traškios, kreminės ir vienas iš tų patiekalų, kuriuos galite tiesiog valgyti be perstojo – taip, jos tokios skanios. Be to, tai tobulas baltymų ir daržovių balansas.

Šviežių krevečių salotos visada yra geriausios (ir tikriausiai bus suvalgytos tą pačią dieną, kai jas pagaminsite). Tačiau, jei nuspręsite jas ruošti iš anksto, galite jas laikyti sandariame inde šaldytuve 3–4 dienas.

Jokiu būdu nelaikykite ilgai kambario temperatūroje, nes salotos suges“, – rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė.

Patiekalui reikės:

150 g virtų krevečių;

1/2 ilgavaisio agurko;

4-5 svogūno laiškai.

Padažui reikės:

1/2 šaukšto majonezo;

1/2 šaukšto grietinės arba natūralaus jogurto;

1/3 citrinos sulčių;

1 česnako skiltelės;

kelios šakelės krapų.

Padažui visus produktus sumaišome ir atidedame.

Krevetes apkepiname keptuvėje ir supjaustome nedideliais gabaliukais.

Agurkus supjaustome mažais kubeliais, svogūno laiškus supjaustome.

Visus produktus dedame į dubenį, supilame padažą ir išmaišome.