Netikėtai netekote danties? Šypseną galite susigrąžinti vos per vieną dieną

Be to, orams šiltėjant, kai aktyvus laisvalaikis įgauna pagreitį, išauga ir nelaimingų atsitikimų tikimybė – dantų traumos gali ištikti sportuojant, važiuojant dviračiu ar elektriniu paspirtuku. Dantis gali netikėtai lūžti ir valgant kietesnį maistą ar dėl senesnio, nekokybiško gydymo pasekmių. Tokie atvejai nesirenka nei amžiaus, nei sezono – dantų atkūrimo poreikis aktualus tiek jauniems žmonėms, tiek vyresniems. Vieno ar kelių dantų netekimas gali sukelti ne tik fizinį skausmą, bet ir stiprų emocinį diskomfortą – tai trukdo kalbėti, kramtyti ir atima pasitikėjimą savimi, ypač kai dantis prarandamas matomoje vietoje.

Danties atkūrimas per vieną dieną

Momentinis implantavimas – tai unikali dantų atkūrimo implantais metodika, ypač aktuali tiems, kurie staiga neteko vieno ar kelių dantų matomoje burnos vietoje, arba jeigu dantis yra nepataisomai sugedęs. Vos vieno vizito metu pašalinamas beviltiškai sugedęs dantis ir į ką tik pašalinto danties šaknies vietą įsriegiamas implantas, ant kurio iš karto tvirtinamas laikinas dantis. Kai kuriais atvejais ši procedūra kombinuojama dar ir su kaulo priauginimu. Tokiu būdu pacientui iš karto atkuriama jo šypsena, jis nepatiria nepatogumų dėl išimamų protezų ar tarpų dėl trūkstamo danties. Su laikinu dantimi jis atrodo natūraliai, gali normaliai kramtyti. Taigi, nebereikia laukti, nei kol sugis ištrauktos šaknies vieta, nei kol prigis implantas. Po kelių mėnesių, kai implantas galutinai prigyja, uždedamas nuolatinis dantis.

Momentinės implantacijos procedūra dažniausiai trunka iki 30 minučių, o vienas didžiausių jos privalumų – kad išvengiama siūlių. Atkuriant pavienius dantis paprastai taikoma vietinė nejautra, tad žmogus nedelsiant gali grįžti prie savo įprastos veiklos. Taip taupomas gydymo laikas, kaštai bei išvengiama sudėtingų chirurginių intervencijų.

Šią unikalią dantų atkūrimo metodiką pirmoji rinkoje pasiūlė švedų kompanija „Nobel Biocare“, kurios dantų implantų istorija remiasi genialiu švedų profesoriaus Per-Ingvaro Branemarko atradimu. Profesorius dar 1952 m. pastebėjo, kad į natūralų kaulą įsodintas titanas greitai ir lengvai prigyja. Šis procesas buvo pavadintas osteointegracija – kaulo susijungimu – ir vėliau patvirtintas odontologijoje kaip veiksmingas būdas atkurti prarastus dantis.

Momentinis implantavimas Lietuvoje pradėtas taikyti beveik prieš 20 metų, tačiau pačioje pradžioje, kaip ir bet kuri naujovė, buvo sutiktas gana skeptiškai. 2005 m. ši procedūra buvo oficialiai patvirtinta JAV maisto ir vaistų administracijos (FDA) ir nuo to laiko plačiai naudojama visame pasaulyje. Šiuo metu momentinio implantavimo procedūros Lietuvoje sparčiai populiarėja ir yra atliekamos daugelyje klinikų: implantus sriegia profesionalūs gydytojai odontologai, dirbantys su „Nobel Biocare“ produkcija.

Kodėl taip svarbu turėti visus dantis?

Nors iš pirmo žvilgsnio taip gali ir neatrodyti, tačiau kiekvienas dantis yra be galo svarbus ir atlieka tam tikrą funkciją. Todėl net ir vieno danties praradimas ar pažeidimas gali turėti įtakos kasdieniam gyvenimui. Juk šiuolaikinėje visuomenėje patraukli, natūraliai atrodanti šypsena – grožio ir sveikatos simbolis. Be to, gerai funkcionuojantys dantys leidžia mėgautis mėgstamu maistu.

Kaip viskas vyksta? Sveiki dantys kramtant atlieka mikrojudesius ir taip stimuliuoja dantenas bei žandikaulį̨. Netekus vieno ar kelių dantų̨, kaulo bei dantų sąveika sutrinka, o dantenų ir žandikaulio stimuliavimas sumažėja, dėl to žandikaulis ir dantenos pradeda nykti. Gretimi dantys pradeda krypti į atsiradusį tarpą tarp dantų. Priešingo žandikaulio dantys gali pasislinkti į atsiradusį tarpą. Tad, kuo daugiau dantų trūksta burnoje, tuo sudėtingesnis yra jų atkūrimas laikui bėgant.

Dantų praradimas turi tiesioginės įtakos ir žmogaus išvaizdai. Netekus dantų ir sunykus kaului, burnoje nelieka tinkamos atramos lūpoms. Laikui bėgant, žmogaus veidas pasikeičia – atrodo gerokai senesnis, turi daugiau raukšlių. Be būtinos atramos skruostai ir lūpos įdumba. Pasikeitus išvaizdai, žmogus gali nustoti aktyviai gyventi, vengti bendravimo, nebepasitikėti savimi taip, kaip anksčiau.

Dantų atkūrimas implantais yra veiksmingas, patikimas ir ilgalaikis sprendimas. „Nobel Biocare“, momentinio implantavimo pionierė, yra patentavusi ir kitas pažangias, pasaulyje pripažintas dantų atkūrimo implantais technikas, tokias kaip All-on-4® gydymo metodiką, skirtą daugumą ar visus dantis praradusiems žmonėms, kai pilnam vieno žandikaulio dantų atkūrimui naudojami keturi implantai.

Nugalėjus vidines abejones ir pasinaudojus šiuolaikinėmis dantų implantacijos technologijomis, nauja, natūraliai atrodančia šypsena galima džiaugtis ne tik per šventes, bet ir visą laiką. Švedijos kompanija „Nobel Biocare“ savo implantams suteikia viso gyvenimo garantiją visame pasaulyje, o tai yra svarbus jų patikimumo ir ilgaamžiškumo įrodymas.

Straipsnį parengė: „Nobel Biocare“.