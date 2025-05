Kelionė, kurioje ilsėjosi ir mamos: kaip suplanuoti šeimos atostogas be streso

REKLAMA

„Tai buvo viena geriausių mūsų idėjų – visa kelionė tetruko 5 paras, bet įspūdžių buvo į valias, poilsio taip pat netrūko“, – keltų operatoriaus DFDS pranešime spaudai cituojama tinklaraščio „Nėra blogo oro“ autorė. Ji pasidalijo naudingais patarimais, kur stabtelti pakeliui Šiaurės Vokietijoje, kaip geriausia įsigyti bilietus ir ko nepamiršti su vaikais keliaujant į šiuos pramogų parkus.

Šios dvi mamos su keturiais vaikais nuo 1 iki 7 metų amžiaus įrodė, kad net ir trumpa kelionė gali būti kupina nuotykių, o teisingas planavimas padeda išvengti įprasto poatostoginio nuovargio.

Kelyje galima pailsėti

Norėdamos pabėgti nuo varginančio vairavimo per visą Lenkiją ir nuolatinių vaikų klausimų „kada atvažiuosim?“, mamos pasirinko keliauti DFDS keltu maršrutu Klaipėda–Kylis–Klaipėda. Šis transporto būdas tapo ne tik priemone paprasčiau pasiekti tikslą, bet ir atostogų dalimi.

Išsimiegota į viešbučio kambarius panašiose kajutėse, vaikai turėjo veiklos žaidimų kambariuose, galėjo laisvai bėgioti, eiti pirkti ledų į kavinę, nuo denio mojuoti kitiems laivams ir stebėti vėjo jėgaines. Grįžtant buvo galima ramiai apgalvoti kelionės įspūdžius ir atsipūsti prieš grįžtant į kasdienybę, o ne Lietuvą pasiekti išsekus nuo vairavimo.

„Mes, mamos, galėjome tiesiog... atsikvėpti. Kiekviena supras – keliaujant su vaikais tai tikra prabanga. Ilsėjomės, dairėmės kelto parduotuvėse, aš net nusipirkau rankinę. Be to, vienas didžiausių kelto privalumų buvo tai, kad nereikėjo sukti galvos dėl maisto. Savitarnos tipo restorane kiekvienas tiek pusryčiams, tiek pietums ir vakarienei gali išsirinkti, ką mėgsta – be laukimo, be meniu skaitymo, be klausimų lavinos. Galima pabandyti po mažą kąsnelį ir jei patinka – kartoti. Beje, mano patarimas – iš anksto užsisakykite „combo“ paketą kartu su bilietais. Taip sutaupysite ir laiko, ir pinigų“, – pataria Lina.

Į Serengečio parką verčiau vykti savu automobiliu

Nuo jūra lietuviams patogiai pasiekiamo Kylio iki Serengečio parko – vos 2 valandos kelio automobiliu, todėl keliautojos jį pasirinko pirmąja stotele. Šešetukas įsikūrė „glampinge“ – parko teritorijoje esančioje palapinėje su lovomis, elektra ir visais patogumais.

„Įspūdingiausia patirtis parke – safaris su nuosavu automobiliu, – rekomenduoja Lina. – Nors siūloma ekskursija autobusiuku už papildomą mokestį, mes ja nusivylėme. Tad popiet išbandėme safarį savo automobiliu, nes turint bilietus tai papildomai nekainuoja, ir tai buvo geriausias pasirinkimas. Labai pasiteisino ir važiavimas popietiniu laiku, nes ryte būna daug automobilių, o vėliau jie prasiskirsto, ir nereikia stovėti spūstyse.“

Ji džiaugiasi, kad vykstant savu transportu galima sustoti kada norisi, atidaryti langą geresniam matomumui (kai saugu), o gyvūnai dažnai prieina prie pat automobilio. Ypač vaikams įsiminė žirafos, kurios drąsiai eidavo pasisveikinti. Septynmetė dukra netgi nusprendė, kad Vokietijos Serengečio parkas labiau tinkantis mažesniems keliautojams nei aplankytas tikras safaris Pietų Afrikos Respublikoje, nes čia pamatė daug daugiau gyvūnų.

Po safario šeimos mėgavosi atrakcionais – karuselėmis, vandens pramogomis ir žaidimų aikštelėmis, pritaikytomis įvairaus amžiaus vaikams. Ypač didelį įspūdį paliko suaugusius ir vaikus plukdantys kateriai.

Pasiteisinęs sprendimas dėl nakvynės Heidės parke

Antrasis kelionės tikslas – Heidės parkas, vienas didžiausių ir populiariausių Vokietijoje, įsikūręs Soltau mieste vos už valandos kelio nuo Serengečio parko. Keliautojai apsistojo parko viešbutyje dviem naktims, kas pasirodė esąs puikus sprendimas.

„Viešbutyje – teminiai kambariai. Mūsų kambarys buvo tarsi piratų laivas su dekoracijomis, žemėlapiais, lobiais. Vaikai šokinėjo iš džiaugsmo! Apsistojus viešbutyje nemokamai priklauso pusryčiai, baseinas, lazeriai ir žaidimų aikštelė. Iš tiesų visada galvojau, kad tokie viešbučiai yra brangūs, bet lyginant su kainomis aplink, tikrai taip nepasirodė – mums šešiems 2 naktys kainavo 370 Eur. Be to, jis yra parko prieigose , tad nereikėjo sukti galvos dėl parkavimo, be to viešbučio svečiai įleidžiami pusvalandžiu anksčiau į parką“, – savo patirtimi dalijasi Lina.

Heidės parkas – puiki vieta šeimos išvykai, nes čia gausu įvairaus amžiaus vaikams pritaikytų atrakcionų ir pramogų. Tiesa, patyrusią keliautoją nustebino, kad dalyje atrakcionų žiūrima ne į vaikų ūgį, o amžių – tad verta į tai iš anksto atkreipti dėmesį.

„Bet tikrai buvo daug atrakcionų, ant kurių galėjome suptis kartu ir su savo keturmete, kuri yra 100 cm ūgio, ir su 120 cm septynmete. O jei keliaujate su vyresniais vaikais, tai neabejotinai juos sunkiai atitrauksite nuo įspūdingų amerikietiškų kalnelių. Pavyzdžiui, „Colossos“ yra vieni didžiausių medinių amerikietiškų kalnelių Europoje“, – pasakoja Lina.

Po intensyvių dviejų dienų vykstant atgal į Kylį, šešetukas nusprendė dar trumpam užsukti į pakeliui esantį Hamburgo „Planten un Blomen“ parką. Jo pavadinimas reiškia „augalai ir gėlės“, ir tai puikiai atspindi parko esmę: tai žaliuojantis miesto oazės lopinėlis, pilnas gėlynų, teminių sodų, fontanų ir ramių pasivaikščiojimų takų. Su vaikais keliaujančioms mamoms įspūdį paliko ir didelė žaidimų aikštelė – pasidarė net pavydu, kad nieko panašaus Lietuvoje nėra.

Keliautojos patarimai planuojantiems šeimos kelionę į Vokietijos pramogų parkus: