Vaikščiojimo nauda: stipresnė atmintis, geresnė savijauta ir ilgesnis gyvenimas

„Fizinio aktyvumo metu padidėja kraujo pritekėjimas į smegenis, o tai užtikrina geresnį deguonies ir maistinių medžiagų tiekimą nervų ląstelėms. Tai ypač svarbu hipokampui – smegenų sričiai, atsakingai už atminties formavimą ir saugojimą“, – teigia sveikatos klinikos „Antėja“ neurologė Indrė Jasienė.

Moksliniai tyrimai, nagrinėjantys vaikščiojimo poveikį vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms, parodė, kad vaikščiojimo intervencijos reikšmingai pagerino bendrąsias pažintines funkcijas, taip pat specifines sritis, tokias kaip apdorojimo greitis, darbinė atmintis, deklaratyvioji atmintis ir vykdomosios funkcijos. Tyrimai taip pat rodo, kad vaikščiojimas skatina neurogenezę – naujų neuronų gamybą, ypač hipokampe. Fizinis aktyvumas taip pat didina smegenų kilmės neurotrofinio faktoriaus (BDNF) kiekį. Didesnis BDNF kiekis siejamas su geresne mokymosi ir atminties funkcija.

Vaikščiojimo nauda smegenų veiklai ir ilgaamžiškumui – ne iš piršto laužti teiginiai: 2022 m. medicinos žurnale „JAMA Neurology“ publikuotas tyrimas atskleidė, kad vos 3800 žingsnių per dieną gali sumažinti su atmintimi susijusių ligų riziką iki 25 %. „Nuo 7000 iki 8000 žingsnių per dieną siejama su žymiai mažesne demencijos ir kitų lėtinių ligų rizika bei geresnėmis pažintinėmis funkcijomis, ypač vyresniems nei 60 metų asmenims. Nors nauda didėja didėjant žingsnių skaičiui, kai kurie tyrimai rodo, kad rizika stabilizuojasi ties maždaug 9800–10 000 žingsnių per dieną. Šis skaičius siejamas su didžiausiu demencijos rizikos sumažėjimu“, – priduria neurologė.

Be kognityvinės naudos, vaikščiojimas mažina uždegiminius procesus, gerina nuotaiką ir emocinę savijautą. Tai – paprastas, tačiau ypač veiksmingas būdas pasirūpinti savo sveikata visapusiškai.

