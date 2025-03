Sportas gryname ore pavasarį: kaip užtikrinti, kad aktyvus laisvalaikis stiprintų, o ne žalotų?

Šylant orams vis daugiau žmonių traukia į parkus, miškus ar stadionus mėgautis aktyviu laisvalaikiu gryname ore. Tačiau po žiemos sezono staiga pradėjus intensyviai sportuoti, neretai susiduriama su peršalimu ar net traumomis. Kaip pasiruošti sportui lauke ir išvengti dažniausių klaidų, kad fizinis aktyvumas lauke teiktų džiaugsmą ir padėtų stiprinti sveikatą?

„Pavasarį įprasta, jog oro sąlygos gali būti itin permainingos – ryte šviečia saulė, po kelių valandų vietą užleidžianti vėjui ar lietui, o kur dar temperatūrų svyravimai. Dėl šių priežasčių itin svarbu tinkamai pasiruošti sportui lauke, mat netinkamas pasiruošimas gali lemti peršalimą“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė.

Jai pritaria ir „Stride Sisters“ bėgimo trenerė, sporto entuziastė Greta Briedytė, pridurdama, kad skyrus dėmesį pasiruošimui, sportas lauke – itin naudingas mūsų organizmui.

„Sportuodami patalpose su kitais žmonėmis turime daug didesnę tikimybę susirgti, nes patalpos ne retai būna prastai vėdinamos. Gryname ore gauname daugiau deguonies, jis taip pat gerina nuotaiką bei prisideda prie stipresnio imuniteto. Be to, daugybė mokslinių tyrimų rodo, jog buvimas lauke, net nebūtinai saulėtą dieną, gerina mūsų cirkadinį ritmą, dėl to geriau miegame, energijos lygis yra stabilesnis ir jaučiamės produktyvesni bei laimingesni“, – tvirtina G. Briedytė.

Svarbu tinkamai pasiruošti

Pasak sporto entuziastės, viena dažniausių klaidų, kurią daro beveik visi pradedantieji sportininkai – netinkamos aprangos pasirinkimas. Jos teigimu, vertėtų atkreipti dėmesį ne tik į oro temperatūrą, bet ir į pučiantį vėją.

„Pavasarį geriausia bėgti su lengva striuke nuo vėjo, kuri suteikia komfortą ir sulaiko šilumą. Taip pat svarbu nepamiršti dengti kaklą bei ausis, dėvėti pirštines, jei sportuojame anksti ryte ar temstant – tokiu paros laiku vėsiausia. Nors tai, kaip kiekvienas jaučiamės esant skirtingai temperatūrai, priklauso nuo mūsų organizmo, visgi, jei temperatūra siekia 10 laipsnių ir daugiau, galima rinktis šortus bei sumažinti šilumą suteikiančių priedų kiekį“, – pasakoja G. Briedytė.

Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad treniruotes lauke reikėtų pradėti pamažu, ypač, jei žiemos sezonu buvote mažiau aktyvūs.

„Kūnas turi prisitaikyti ne tik prie didesnio fizinio krūvio, bet ir prie kintančių oro sąlygų – vėjo, drėgmės ar temperatūros pokyčių. Staiga padidinus krūvį galima pertempti raumenis ar peršalti, todėl geriausia pradėti nuo lengvesnių treniruočių ir palaipsniui didinti jų intensyvumą. Taip sportas lauke teiks ne tik malonumą, bet ir bus saugus jūsų sveikatai“, – teigia G. Kruopytė.

Rekomenduojama stiprinti imunitetą

Vienas dažniausių pavojų sportuojant lauke permainingų orų laikotarpių – peršalimas. Vaistininkė dėl šios priežasties pataria ne tik pasirinkti tinkamą aprangą, bet ir pasirūpinti savo imunitetu.

„Permainingas pavasario oras gali lengvai išbalansuoti organizmą. Rekomenduojama papildomai vartoti vitaminus, pavyzdžiui, vitaminą C, kuris padeda stiprinti natūralų organizmo atsparumą, bei vitaminą D, kuris yra itin svarbus imuninei sistemai, ypač po žiemos. Be to, svarbu vartoti daug skysčių, nes net ir vėsiomis dienomis organizmas praranda daug vandens, o skysčių trūkumas gali silpninti apsaugines kūno funkcijas“, – pataria G. Kruopytė.

Bėgimo trenerės teigimu, sportas gryname ore suteikia itin didelę naudą organizmui, tad tam nereikia laukti vasaros.

„Sportuoti lauke galima bet kokiu oru iki tol, kol sportas nekelia pavojaus sveikatai. Neretai atrodo, kad lietus yra netinkamas oras bėgimui, tačiau bėgti per lietų dažnai yra net naudingiau, kadangi suteikia laisvės pojūtį, o tai leidžia organizmui pagaminti daugiau endorfinų (laimės hormonų). Bėgti nerekomenduojama esant audrai, škvalui ar pavojingai dideliam vėjui. Lietus, sniegas ar lietuviškai karšta vasara yra puikus oras bėgimui, tik jam reikia atitinkamai pasiruošti“, – teigia G. Briedytė.