Stirnu buks bėgimo varžybos pirmą kartą vyks Naujojoje Akmenėje: Latvijos populiariausias trail renginys atkeliauja į Lietuvą

Dar 2014 m. pirmą kartą surengtos „Stirnu buks“ varžybos Latvijoje kasmet vyksta šiltuoju metų laiku kartą per mėnesį skirtingose šalies vietose. 2024 m. vyko septyni atskiri varžybų etapai, kurių kiekviename bėgikai varžosi distancijose nuo 1 km (vaikams) iki ilgiausios 25–42 km distancijos (priklausomai nuo etapo), o viename etape organizatoriai pasiūlo ir ultraformato trasą (bent 70 km).

Naujojoje Akmenėje be 1 km vaikų varžybėlių bus varžomasi 4 distancijose – voverės (6,2 km), kiškio (12,5 km), stirnos (19,8 km ) ir lūšies (26 km). Trumpiausioje distancijoje kiekviename etape varžosi ir latvių vaikai – vyksta mokyklų čempionatas. Negalintys bėgti trasas gali įveikti žygiuodami.

„ERGO Stirnu buks 2025“ etapas Lietuvoje, N. Akmenėje, išskirtinis ne tik tuo, kad tai yra pirmasis šių varžybų etapas už Lietuvos ribų, bet ir tuo, kad jis vyks išskirtinėje vietoje – „Akmenės cemento“ teritorijoje esančiame klinčių karjere.

Čia jau keletą metų svečio teisėmis šeimininkauja vietos sportininkas, ultrabėgikas, Lietuvos bekelės bėgimo rinktinės narys Valdas Rubel. „Akmenės cemento“ administracija suteikė jam teisę nenaudojamose karjeros vietose bėgioti bei įrenginėti bėgimo ir žygiavimo trasas. Jau kurį laiką kartu su „Akmenės cemento“ pagalba ir palaikymu V. Rubel čia organizuoja įvairius pėsčiųjų žygius, bėgioja pats, praveda bėgimo ekskursijas kitiems sportininkams.

„Labai džiaugiuosi, kad kaimynai latviai savo išvažiuojamajam etapui pasirinko mano gimtinę N. Akmenę. Atvykę apžiūrėti galimos trasos ir pamatę šios vietos gamtos, reljefo ir apylinkių išskirtinumą, net nesvarstę pasirinko mus.

Tikiuosi, kad šis renginys padidins N. Akmenės žinomumą tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, parodys dalyviams, kokia graži ir įvairi yra Lietuvos gamta bei padės pamatus tolesnei šios išskirtinės vietos turizmo plėtrai. Už pasitikėjimą ir nuolatinį bendradarbiavimą dėkoju „Akmenės cementui“, o už pagalbą organizuojant šį renginį ačiū sakau ir Akmenės rajono savivaldybei“, – sako vienas N. Akmenės etapo organizatorių V. Rubel.

Latviams po praėjusių metų sezono nutarus varžybas perkelti ir už Latvijos ribų, „Stirnubuks“ organizatoriai pirmiausia susisiekė su lietuviu Arvydu Gintausku, kuris kasmet organizuoja „Trail Kuršių Nerijos“ bėgimo šventę. Šis latvių idėja užkrėte V. Rubel ir abu vyrai greitai suviliojo latvius atvykti būtent į N. Akmenę.

„Mūsų bekelės bėgimo varžybos jau kelis kartus buvo įžengusios už Latvijos sienų – trumpai lankėmės Pietų Estijoje – tačiau pirmą kartą nusprendėme oficialiai organizuoti vieną etapą svetur, vos keli kilometrai nuo Latvijos ir Lietuvos sienos. Žinoma, tai kelia tam tikrų iššūkių, bet būtent iššūkiai tiek organizatorius, tiek dalyvius ir džiugina.

Naujoji Akmenė mums buvo pasiūlyta mūsų puikaus draugo „Trail Kuršių Nerijos“ organizatoriaus Arvydo Gintausko, o po pirmo apsilankymo karjere mes iškart supratome, kad tai ypatinga vieta, verta mūsų varžybų etapo.

Žinoma, kad toks renginys neįmanomas be vietos bekelės mėgėjų. Itin vertinu ir gerbiu Valdo Rubel darbą vystant šią vietą ir paverčiant ją tinkamą bekelės bėgimui ir žygiams. Mūsų nuolatiniai dalyviai čia patirs ir pamatys tai, ko iki šiol nėra regėję. Etapas Lietuvoje yra graži išvyka nuolatiniams „Stirnu buks“ dalyviams ir graži mūsų duoklė lietuviams bėgikams, nuolat atvykstantiems į mūsų etapus Latvijoje“, – sakė „ERGO Stirnu buks 2025“ varžybų organizatorius Rimantas Liepinis (Rimants Liepinš).

Gegužės 8 diena yra paskutinė, kai norintys bėgti ar žygiuoti „ERGO Stirnu buks 2025“ etape N. Akmenėje, gali užsiregistruoti internetu. Organizatoriai ragina į varžybas atvykti su šeimomis, mat kiekviename etape vyksta plati ir įdomi programa su įvairiomis pramogomis, maisto vagonėliais ir pan. N. Akmenėje varžybų diena nuo 17:20 val. dideliame ekrane bus rodoma tiesioginė pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynių tarp Latvijos ir Kanados transliacija.

2014 m. startavusios „Stirnubuks“ varžybos savo piką Latvijoje buvo pasiekusios prieš pat pandemiją – 2019 m. per visą sezoną varžybose iš viso dalyvavo 10199 unikalūs dalyviai, o vieno etapo dalyvių vidurkis siekė 3972. Per pandemiją dėl įvairių apribojimų skaičiai krito, bet pastaruosius dvejus metus grįžta į viršūnę. 2024 m. sezone vieno etapo dalyvių vidurkis siekė 3175 dalyvius, o bendrai per sezoną varžybas išbandė 8408 žmonės. N. Akmenės etapo dalyvių skaičius jau peržengė 3300.