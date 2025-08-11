Sinkevičius: po koalicijos partnerių socdemai dėl daugumos kalbės su LVŽS, KŠS atstovais

„Pirmiausia norime pakalbėti su „Nemuno aušra“ ir demokratais „Vardan Lietuvos“, tada turbūt būsime laisvi pratęsti pokalbius ir su kitais politinio lauko dalyviais“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje (Seime – BNS)“, – pažymėjo Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) vadovaujantis politikas.
