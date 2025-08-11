Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: po koalicijos partnerių socdemai dėl daugumos kalbės su LVŽS, KŠS atstovais

2025-08-11 21:40 / šaltinis: BNS
2025-08-11 21:40

Po pokalbių su dabartiniais koalicijos partneriais „aušriečiais“ ir demokratais valdantieji socdemai galimą daugumą aptars su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Krikščioniškų šeimų sąjungos (KŠS) atstovais, sako laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Po pokalbių su dabartiniais koalicijos partneriais „aušriečiais“ ir demokratais valdantieji socdemai galimą daugumą aptars su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Krikščioniškų šeimų sąjungos (KŠS) atstovais, sako laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA
0

„Pirmiausia norime pakalbėti su „Nemuno aušra“ ir demokratais „Vardan Lietuvos“, tada turbūt būsime laisvi pratęsti pokalbius ir su kitais politinio lauko dalyviais“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo M. Sinkevičius.

„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje (Seime – BNS)“, – pažymėjo Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) vadovaujantis politikas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų