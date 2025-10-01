Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Panevėžyje duris atvėrė „Eglės sanatorijos“ reabilitacijos centras

2025-10-01 15:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 15:43

Panevėžyje trečiadienį duris atvėrė „Eglės sanatorijos“ reabilitacijos centras, pranešė vietos savivaldybė.

„Eglės sanatorija“ Birštone (Kęstutis Vanagas/Fotobankas)

Panevėžyje trečiadienį duris atvėrė „Eglės sanatorijos“ reabilitacijos centras, pranešė vietos savivaldybė.

Pasak jos, beveik 500 kv. m ploto „Eglės reabilitacijos centre“ bus teikiamos pradinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, tokios kaip kineziterapija, ergoterapija, gydomasis ir limfodrenažinis masažai. 

Papildomai taip pat bus teikiama elektrostimuliacija, magnetoterapija, šviesos terapija, sausas masažas. 

Pacientus konsultuos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai bei kiti specialistai.

