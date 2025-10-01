Panevėžyje duris atvėrė „Eglės sanatorijos“ reabilitacijos centras

Pasak jos, beveik 500 kv. m ploto „Eglės reabilitacijos centre“ bus teikiamos pradinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, tokios kaip kineziterapija, ergoterapija, gydomasis ir limfodrenažinis masažai.
Papildomai taip pat bus teikiama elektrostimuliacija, magnetoterapija, šviesos terapija, sausas masažas.
Pacientus konsultuos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai bei kiti specialistai.
