Dviračių pamokėlės vaikams ir šeimoms: nemokamas renginys su saugaus eismo edukacija

Šylant orams vis daugiau šeimų laisvalaikį leidžia ant dviračių. Vis dėlto, keliuose daugėjant dviratininkų, paspirtukininkų ir kitų eismo dalyvių padidėja nemalonių incidentų ar net skaudžių nelaimių. Todėl Lietuvos dviračių sporto federacija (LSDF) pakvietė šeimas į trečiąjį edukacinių renginių ciklą „Dviratynės“, kuris rieda per 6 miestus. Nemokamuose renginiuose šeimos prisimena saugaus eismo dviračiais pagrindus, vaikai gali išmokti važiuoti dviračiu, be to, čia gausu staigmenų. „Dviratynės“ jau įvyko Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune, o finalinis ciklo renginys – jau birželio 19 d. Vilniaus Lukiškių aikštėje.