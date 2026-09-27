Pergalingai Baltijos lygoje startavusio „Dragūno“ laukia intensyvus spalis

Atkakli kova
Pirmoji sezono dvikova „Dragūnui“ susiklostė nelengvai. Rungtynėse su „Mistra“ iniciatyva ne kartą keliavo iš vienų rankų į kitas, o po pirmojo kėlinio minimalų pranašumą turėjo svečiai.
Atkakli kova tęsėsi ir po pertraukos. Likus kiek daugiau nei šešioms minutėms rezultatas buvo lygus (26:26), tačiau lemiamą rungtynių atkarpą gerokai sėkmingiau sužaidė klaipėdiečiai. „Dragūnas“ finišavo spurtu 6:1 ir pirmąją sezono pergalę įtvirtino rezultatu 32:27.
Nugalėtojams 7 įvarčius pelnė Mykolas Lapiniauskas, 6 pridėjo Deividas Virbauskas, po 5 - Daniil Plakhotin ir Lukas Juškėnas, 4 - Paulius Čėsna, 2 - Artūras Budraitis, po 1 - Matas Kairys, Karolis Stropus ir Benediktas Pakalniškis.
Patikimai vartus saugojo Ion Saharnean ir Benediktas Pakalniškis: abu atrėmė po 40 proc. varžovų metimų.
Po pertraukos įjungė aukštesnę pavarą
Sekmadienį „Dragūno“ laukė komanda iš Suomijos „Cocks“. Ir šįkart pirmoji rungtynių pusė buvo atkakli. Įpertrauką klaipėdiečiai išėjo turėdami minimalią persvarą 12:11.
Antrojo kėlinio pradžioje svečiai rezultatą išlygino (13:13), tačiau tada „Dragūnas“ surengė rezultatyvių atakų atkarpą, iš esmės nulėmusią rungtynių baigtį. Klaipėdiečiai pelnė šešis įvarčius be atsako ir atitrūko 19:13.
Suomijos klubui dar pavyko sumažinti deficitą, tačiau „Dragūnas“ iniciatyvos iš savo rankų nebepaleido. Vienu metu šeimininkų persvara siekė aštuonis įvarčius, o finalinė sirena užfiksavo antrąją klaipėdiečių pergalę per dvi dienas - 30:26.
Rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidė po 7 įvarčius pelnę Paulius Čėsna ir Deividas Virbauskas. Lukas Juškėnas įmetė 4, Daniil Plakhotin - 3, Artūras Budraitis, Karolis Stropus ir Mykolas Lapiniauskas - po 2, Vakhtangi Kharebashvili, Matas Kairys ir Vilius Dirgėla - po 1 įvartį. Ion Saharnean atrėmė 45 proc. į jo vartus skriejusių metimų, Benediktas Pakalniškis - 35 proc. metimų.
Spalį – rungtynių maratonas
Po sėkmingo Baltijos lygos starto „Dragūnui“ atsikvėpti beveik nebus kada. Spalis klaipėdiečiams bus itin intensyvus – laukia net devynerios rungtynės Lietuvos ir Baltijos rankinio lygose bei EHF Europos taurėje. Net šešerios rungtynės vyks Klaipėdoje.
Artimiausia dvikova laukia spalio 3 d. Varėnoje su „Ūla“, spalio 7 d. „Dragūnas“ sostinėje – susitikimas su HC „Vilnius“ komanda.
Po dviejų išvykų rankinis sugrįš į Klaipėdą. Spalio 10-11 d. „Dragūno“ laukia dar vienas Baltijos lygos savaitgalis. Savo aikštelėje klaipėdiečiai priims Estijos klubus „Serviti“ ir „Viljandi“.
Spalio 14 d. „Dragūnas“ Lietuvos čempionate svečiuosis Pasvalyje, kur susitiks su „Pieno žvaigždėmis“, o spalio 21-ąją savo aikštėje dar kartą žais su Varėnos „Ūla“.
Vienas svarbiausių mėnesio akcentų – spalio 24-25 dienomis Klaipėdoje vyksiančios Europos taurės kovos.
EHF Europos taurės antrajame etape „Dragūnas“ susitiks su Čekijos HC „Robe Zubri“ komanda, o abejos šios poros rungtynės bus žaidžiamos Klaipėdoje.
Pirmasis susitikimas vyks spalio 24 d. 15.30 val., antrasis - spalio 25 d. 14 val. Tad būtent Klaipėdoje paaiškės, kuri komanda tęs kovą kitame turnyro etape.
Intensyvų spalį „Dragūnas“ užbaigs paskutinę mėnesio dieną. Spalio 31 d. 15.30 val. Klaipėdoje vyks Lietuvos rankinio lygos rungtynėmis su „Vilniaus“ ekipa.
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